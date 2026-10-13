Les constructeurs automobiles chinois renforcent leur présence en Europe

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(Mise à jour du tableau et réécriture de l'ensemble du texte afin d'intégrer les nouvelles données d'immatriculation et les évolutions intervenues depuis juin)

Les constructeurs automobiles chinois se développent en Europe, misant sur leurs prix compétitifs et leur technologie de pointe pour percer sur un marché traditionnellement dominé par les marques européennes et américaines, dans un contexte de transition mondiale vers les véhicules électriques.

Cette expansion a attisé les tensions commerciales entre Bruxelles et Pékin, notamment une polémique concernant les droits de douane imposés par l’UE sur les véhicules électriques fabriqués en Chine. L’Union européenne a récemment annoncé un accord avec la Chine visant à limiter les importations de véhicules hybrides chinois sur son territoire.

Les constructeurs automobiles chinois suivants ont renforcé leur présence en Europe.

BYD:

BYD 002594.SZ , premier vendeur mondial de véhicules électriques, a représenté 2,5% du total des immatriculations automobiles – un indicateur des ventes – dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et au sein de l’Association européenne de libre-échange entre janvier et août, selon les données publiées par l’Association des constructeurs européens d’automobiles.

L’entreprise prévoit de construire deux usines supplémentaires en Europe, a déclaré sa vice-présidente exécutive, Stella Li, en marge du Salon de l’automobile de Paris , ajoutant que la France pourrait être un site potentiel.

BYD, qui prévoit de commencer à assembler des voitures dans sa nouvelle usine en Hongrie au quatrième trimestre de cette année, vise à produire localement l’ensemble de ses véhicules électriques destinés au continent d’ici 2028, a déclaré Mme Li à Reuters lors du salon automobile IAA Mobility 2025 à Munich.

CHANGAN:

Changan 000625.SZ est en pourparlers actifs avec des constructeurs européens concernant la production de voitures en Europe, a déclaré son président Zhao Fei le 12 octobre.

Il a ajouté que l’entreprise espérait produire sa première voiture en Europe début 2027 et qu’elle annoncerait l’emplacement de l’usine ainsi que ses partenaires locaux d’ici fin 2026.

CHERY:

Chery 9973.HK est présente en Europe via sa marque éponyme et ses filiales Jaecoo, Jetour et Omoda. Elle représentait 2,3% du total des immatriculations en Europe entre janvier et août.

L'entreprise détient une participation de 40% dans une coentreprise avec le constructeur automobile espagnol EBRO, destinée à fabriquer des véhicules dans une ancienne usine Nissan à Barcelone.

Chery prévoit d’y démarrer la production à la fin de cette année ou au premier trimestre 2027, a déclaré en mai aux journalistes le président d’EBRO, Rafael Ruiz, ajoutant que l’objectif de production, fixé à 30.000 voitures cette année, pourrait inclure des modèles Chery.

FAW:

Hongqi, la marque de luxe d’ 000800.SZ , filiale de FAW, est en pourparlers avec Stellantis STLA.MI pour construire des véhicules dans l’une des usines espagnoles du groupe propriétaire de Fiat et Jeep, dans le cadre de son expansion en Europe, ont indiqué en avril cinq sources proches du dossier.

La société prévoit de lancer plus d’une douzaine de modèles électriques et hybrides en Europe d’ici 2028.

GEELY:

Geely est implanté en Europe via sa marque éponyme, ainsi que par le biais de Lotus, Volvo Cars VOLCARb.ST , Polestar

PSNY.O , LEVC, Lynk & Co et Zeekr. Le groupe détient également 50% du constructeur automobile Smart, l’autre moitié étant détenue par le groupe Mercedes-Benz MBGn.DE .

Grâce à toutes ces marques, Geely est devenu le plus grand constructeur automobile chinois en Europe, représentant 3,1% du total des immatriculations sur le continent entre janvier et août.

En juillet, le groupe a annoncé qu’il allait construire deux SUV électriques dans une usine de Ford Motor F.N en Espagne, dans le cadre d’une coentreprise détenue à 66% par Ford et à 34% par Geely. Les premiers véhicules devraient sortir de la chaîne de production de l’usine en 2028.

LEAPMOTOR:

Leapmotor 9863.HK et Stellantis prévoient de lancer une production automobile conjointe en Europe, avec deux modèles qui seront construits en Espagne, approfondissant ainsi leur partenariat, qui passe de la distribution à la fabrication, a déclaré en mai le constructeur franco-italien.

Stellantis prévoit de construire de petits véhicules électriques dans son usine en Italie, sur la base de la plateforme de véhicules électriques développée en collaboration avec Leapmotor, a déclaré Ned Curic, directeur technique de la société.

Les ventes de Leapmotor en Europe entre janvier et août ont représenté 0,8% du total des immatriculations de la région.

SAIC:

SAIC Motor 600104.SS est le troisièmeconstructeur automobile chinois en Europe, avec 2,5% des immatriculations totales du continent entre janvier et août. Ces ventes proviennent de sa marque MG Motor ainsi que de Maxus.

L'entreprise prévoit d'implanter une usine automobile en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, ce qui constituerait son premier site de production au sein de l'UE, a indiqué le gouvernement régional en juin.

XPENG:

La start-up spécialisée dans les véhicules électriques Xpeng

9868.HK est en pourparlers avec Volkswagen VOWG.DE et d'autres constructeurs automobiles en vue d'acquérir une usine en Europe, a rapporté le Financial Times en mai.

(1 dollar = 0,8948 euros)