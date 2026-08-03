Les constructeurs aéronautiques et les ateliers de réparation prennent des mesures pour préserver les hublots des avions dans un contexte de marché tendu

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* L'incident survenu en mai à l'usine de GKN Aerospace a aggravé la pénurie de vitres pour les cabines de passagers et les cockpits

* GKN fabrique des hublots pour des avions tels que le Boeing 737 MAX, l’Airbus A220 et l’A350

* Boeing a demandé aux compagnies aériennes de gérer leurs stocks actuels de hublots

par Allison Lampert

Les avionneurs, les compagnies aériennes et les ateliers de maintenance économisent les hublots d’avion après qu’un incident survenu dans une usine californienne clé a aggravé la pénurie d’une pièce nécessaire tant pour les nouveaux appareils que pour la maintenance courante, ont indiqué des entreprises et des sources du secteur.

GKN Aerospace, l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de vitres de cockpit et de cabine, a interrompu la production fin mai dans son usine de la banlieue de Los Angeles après qu’un réservoir en surchauffe a fait craindre une explosion et entraîné l’évacuation de 50 000 riverains pendant plusieurs jours.

Si cet incident n’a pas perturbé la production de nouveaux avions ni les opérations des compagnies aériennes, ont précisé des sources et des dirigeants, il a toutefois entraîné des retards dans la livraison des pièces et suscité des inquiétudes au sein du secteur quant à l’approvisionnement en hublots de cockpit et de cabine.

Le constructeur aéronautique américain Boeing BA.N a déclaré avoir communiqué avec les exploitants sur les mesures à prendre pour gérer les stocks de hublots à la suite de l’incident.

Boeing a conseillé aux compagnies aériennes de ne remplacer les hublots qu’en cas de nécessité, et non pour d’autres raisons, telles que l’esthétique, selon une source au sein d’une compagnie nord-américaine.

Boeing a déclaré dans un communiqué qu’il continue “à travailler avec son fournisseur et prend des mesures pour atténuer tout impact potentiel”.

GKN, filiale de Melrose Industries MRON.L cotée à Londres, produit des hublots pour plusieurs modèles de Boeing, notamment le 737 MAX, ainsi que pour les avions A220 et A350 de son concurrent Airbus AIR.PA .

Melrose a déclaré vendredi qu’elle s’efforçait de rétablir la pleine capacité de production de l’usine de hublots, actuellement partiellement opérationnelle, d’ici fin 2026.

Ces pénuries mettent en évidence certaines faiblesses persistantes de la chaîne d’approvisionnement aérospatiale après la pandémie, malgré des améliorations notables de la disponibilité des pièces cette année.

Selon les entreprises et les analystes, la demande des avionneurs, qui augmentent leur production, se heurte à celle des centres de maintenance, qui ont besoin de hublots de rechange pour maintenir les appareils en service, ce qui fait écho aux pénuries de moteurs.

“Il existe un marché de l’après-vente important pour les hublots”, a déclaré Matteo Peraldo, associé spécialisé dans l’aérospatiale et la défense chez AlixPartners. “La demande ne concerne donc pas uniquement la production, mais est également alimentée par le marché de l’après-vente.”

Airbus a connu des pénuries de hublots pour l’A220, mais cela n’a pas retardé la production, selon une source proche du programme.

Un porte-parole du programme A220 a déclaré qu’avec la reprise de la production par GKN Aerospace, ils “constatent jusqu’à présent des progrès encourageants vers un retour à la normale”.

Le prestataire de services de maintenance Lufthansa Technik

LHAG.DE a indiqué que l'approvisionnement en hublots pour les avions des deux principaux constructeurs aéronautiques était depuis longtemps sous pression.

“Les délais de livraison se sont considérablement allongés, tandis que les coûts d’approvisionnement ont nettement augmenté”, a précisé Lufthansa Technik.

Pour la plupart des appareils Boeing dont elle assure la maintenance, l’approvisionnement en hublots se limite souvent aux cas où la pièce est absolument nécessaire pour réparer un avion cloué au sol, a précisé Lufthansa Technik.

JETS PRIVÉS

Les difficultés d’approvisionnement en hublots ont également affecté les constructeurs de jets privés, notamment le canadien Bombardier BBDb.TO et le brésilien Embraer EMBJ3.SA , ainsi que les ateliers de réparation.

Jeudi, le directeur général de Bombardier, Eric Martel, a déclaré aux journalistes que l’impact de cet incident sur l’approvisionnement en hublots figure parmi les défis liés à la chaîne d’approvisionnement “que nous avons dû gérer”. GKN Aerospace produit les hublots du jet phare de la société, le Global 8000.

Le constructeur d’avions privés et commerciaux Embraer

EMBJ3.SA était déjà confronté à des contraintes d’approvisionnement en hublots d’avion, et l’incident chez GKN suscitait de nouvelles inquiétudes, a indiqué une source.

Kenn Ricci, président de l’opérateur de jets privés Flexjet, qui exploite des jets Embraer Phenom et Praetor , a déclaré en février au podcast américain Technology Business Programming Network que les hublots posaient un problème pour la chaîne d’approvisionnement d’Embraer. “Si vous demandez à Embraer, si vous interrogez Mike Amalfitano, le président d'Executive Jets, pourquoi les livraisons prennent du retard, ils répondent que c’est à cause des hublots”, a déclaré Ricci.

Flexjet n’a pas souhaité faire de commentaire. Embraer n’a pas répondu à nos demandes répétées de commentaires.