Les conflits font passer l'accent des avions aux armes lors du gigantesque salon aéronautique de Farnborough

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions concernant l'avertissement d'Enders (paragraphe 5) et Air China (paragraphe 15)

* L'ancien directeur général d'Airbus estime que Deftech aura un impact similaire à celui de SpaceX sur les lanceurs

* Les entreprises du secteur de la défense représentent une part croissante des participants au salon

* Les conflits en Ukraine et dans le Golfe suscitent un intérêt pour les armes de haute technologie

* L'intérêt pour les commandes d'avions commerciaux devrait rester relativement modéré

par Tim Hepher, Cassell Bryan-Low et Joanna Plucinska

L’escalade des risques sécuritaires devrait propulser la défense au premier plan du salon aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni, alors que les constructeurs aérospatiaux et les fabricants d’armes peinent à répondre à la demande en armement tout en consolidant une reprise fragile de la production d’avions civils et de moteurs. Alors que la guerre en Ukraine entre dans sa cinquième année et que le cessez-le-feu dans le Golfe est en lambeaux, ces risques risquent également de reléguer au second plan la rivalité traditionnelle entre Boeing BA.N et Airbus AIR.PA pour les commandes d’avions de ligne lors du salon qui se tiendra du 20 au 24 juillet.

« Le contexte sécuritaire mondial est sans doute plus complexe et instable aujourd’hui qu’il ne l’a été depuis de très nombreuses décennies, et nous assistons à une évolution fulgurante des menaces pour la sécurité », a déclaré le maréchal en chef de l’air Harv Smyth, chef de la Royal Air Force, lors d’une conférence internationale des chefs d’état-majors de l’air organisée en amont du salon. Les fabricants d’armement se rendent à leur salon biennal alors que les dépenses européennes de défense connaissent leur plus forte hausse depuis la Guerre froide, mais que des questions restent en suspens quant à leur destination et à leur utilisation . L’une des figures les plus influentes du secteur a averti que le passage aux drones et aux systèmes d’IA pourrait bouleverser le secteur de la défense autant que SpaceX a transformé le secteur des lancements spatiaux, alors queles guerres en Ukraine et en Iran mettent en évidence la nécessité d’accélérer les développements et la production de masse.

« Je connais ces deux mondes et ils ne pourraient pas être plus éloignés l’un de l’autre », a déclaré l’ancien directeur général d’Airbus, Tom Enders, qui est coprésident de la start-up allemande de défense Helsing et dirige le groupe de réflexion sur la politique étrangère DGAP.

«Nous avions l’habitude de dire que les entreprises de défense traditionnelles… ne prenaient un stylo que si le gouvernement le leur payait», a-t-il déclaré lors d’une interview à la veille du salon.

« Les jeunes entreprises sont dynamiques, elles n’ont pas peur de prendre des risques. Elles investissent leurs propres fonds. Les agences d’approvisionnement et les forces armées comprennent de plus en plus que c’est la voie à suivre pour un secteur dynamique et en pleine évolution », a déclaré Enders, qui préside également le constructeur de chars KNDS.

Alors qu’une partie des nouveaux fonds budgétisés sera consacrée aux avions de combat actuels, tels que le F-35 LMT.N de Lockheed Martin et l’Eurofighter — qui effectueront tous deux des démonstrations la semaine prochaine —, des start-ups comme Helsing et la société américaine Anduril misent sur des systèmes basés sur l’IA, tels que des escadrilles de chasseurs sans pilote, malgré des revers initiaux.

« Les valorisations penchent en faveur des nouveaux acteurs du secteur de la défense, mais… la plupart des armées continuent de consacrer la majeure partie de leurs ressources à des plateformes pilotées », a déclaré Byron Callan, associé gérant du cabinet d’études Capital Alpha.

Selon les organisateurs, le secteur de la défense représentera la moitié des 1 600 exposants – un chiffre record –, contre 40 % par le passé, avec une forte augmentation du nombre d’entreprises spécialisées dans l’IA, les technologies de pointe et la finance.

VENTES D'AVIONS DE LIGNE ET CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT Du côté commercial, Airbus et Boeing devraient annoncer de nouvelles commandes et révéler l’identité des clients à l’origine des contrats déjà signés. Mais les créneaux de livraison étant en grande partie déjà réservés jusqu’à une bonne partie de la prochaine décennie, la ruée habituelle vers les annonces médiatiques devrait susciter moins d’intérêt, les investisseurs se concentrant plutôt sur les livraisons d’avions, qui constituent la principale source de bénéfices pour les constructeurs.

Les salons aéronautiques peuvent encore réserver des surprises, mais selon des sources du secteur, le nombre total de contrats pourrait peiner à dépasser largement les 300 appareils, un chiffre bien inférieur à certaines prévisions d’avant-salon qui tablaient sur pas moins de 800 avions. Ce décompte pourrait également inclure des contrats déjà annoncés. Par ailleurs, Air China a annoncé qu’elle commanderait 55 avions Airbus.

« L’obtention de commandes n’est pas la question. Ce n’est plus le critère pertinent qu’il était auparavant en raison des contraintes de capacité de production », a déclaré Jerrold Lundquist, directeur général du cabinet de conseil The Lundquist Group.

Le secteur aérospatial est confronté à des problèmes d’approvisionnement depuis la pandémie de COVID-19, notamment en matière de pièces moulées et forgées — des composants essentiels fabriqués selon des normes rigoureuses à partir de métal fondu ou solide. La résolution de ces problèmes est essentielle pour qu’Airbus puisse atteindre son objectif, maintes fois repoussé, d’augmenter sa production d’avions monocouloirs d’environ 25%, pour atteindre 75 appareils par mois en 2027. Boeing, qui cherche à réduire l’écart avec son rival et à enrayer la baisse de sa part de marché, a indiqué qu’il étudiait la production supérieure aux niveaux actuellement visés.

« La chaîne d’approvisionnement… s’est améliorée par rapport à ce qu’elle était il y a un an ou deux, mais (pas) au point de permettre à Airbus d’atteindre son objectif de 75 », a déclaré Kevin Michaels, expert en fabrication et directeur général d’AeroDynamic Advisory.

« Et comme Boeing augmente ses cadences de production, cela va certainement poser des problèmes là aussi », a-t-il ajouté. Les retards concernant les moteurs et les aménagements intérieurs ont également figuré parmi les casse-têtes les plus persistants de la chaîne d’approvisionnement. Mais le salon s’ouvrira sur une note plus positive grâce au plus grand constructeur mondial de moteurs . « Je pense sincèrement que la chaîne d’approvisionnement a vraiment franchi un cap », a déclaré à Reuters Larry Culp, directeur général de GE Aerospace GE.N . «(Il reste) encore du travail à accomplir. »