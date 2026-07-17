La Bourse de Paris termine en baisse, entre ventes des semi-conducteurs et Moyen-Orient

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a fini en recul vendredi, sur fond de décrochage des entreprises de semi-conducteurs sur toutes les places boursières et d'inquiétudes autour de la guerre au Moyen-Orient.

Le CAC 40 a perdu 0,47%, à 8.339,81 points. La veille, l'indice vedette parisien était resté stable (-0,05%).

"La vague de ventes sur les valeurs des semi-conducteurs à l'échelle mondiale ne montre aucun signe d'essoufflement", résume Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

Les promesses de croissance et de révolution industrielle liées à la diffusion de l'intelligence artificielle dans l'économie mondiale sont les principaux moteurs des marchés d'actions depuis le début de l'année.

Mais les investisseurs doutent désormais de la rentabilité future des investissements pour développer cette technologie et des valorisations boursières gigantesques des entreprises de semi-conducteurs, ses principaux bénéficiaires.

Résultat, depuis plusieurs jours, ces entreprises ont subi de nets reculs en Bourse, plombant l'humeur des marchés d'actions. A Paris, Soitec a lâché vendredi 3,15% et 10,88% sur la semaine. STMicroelectronics a cédé 3,91% à 53,80 euros, et a perdu 13,23% depuis lundi.

Les fournisseurs d'infrastructures électriques Legrand (-1,67% à 135,40 euros) et Schneider Electric (-0,72% à 262,45 euros) ont aussi été emportés par ces doutes car la part de leurs activités liées aux centres de données pour l'IA ne cesse de grimper.

Le Moyen-Orient pèse aussi

"La baisse des valeurs technologiques n'est pas la seule raison expliquant la morosité actuelle des marchés", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote, pointant la situation au Moyen-Orient qui se détériore "d'heure en heure".

"Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz est tombé à des niveaux comparables à ceux observés en période de guerre", résume-t-elle, et "aucune solution rapide ne semble se dessiner".

Les Etats-Unis ont bombardé l'Iran pour la sixième nuit consécutive vendredi, Téhéran les accusant d'avoir visé des cibles civiles, tandis que plusieurs pays alliés de Washington au Moyen-Orient ont fait état d'attaques les ciblant.

Les affrontements ont repris le 7 juillet après des attaques contre des navires dans le Golfe, imputées à l'Iran. Les frappes menées depuis sont sans précédent depuis le cessez-le-feu d'avril, minant les efforts diplomatiques pour mettre un terme durable au conflit.

Vers 15H50 GMT, le Brent de la mer du Nord, référence mondiale du brut, prenait 2,65%, à 86,46 dollars le baril, et le WTI, son équivalent américain, gagnait 2,84%, à 81,19 dollars le baril.

Côté obligataire, le taux d'intérêt français est resté stable à un haut niveau, à 3,93%, comme la veille.

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