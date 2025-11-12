 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 259,50
+1,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les compagnies pétrolières en baisse alors que l'OPEP signale que l'offre mondiale de pétrole correspondra à la demande en 2026
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 18:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

12 novembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a baissé de 1,2 %, suivant une baisse de près de 4 % des prix du brut

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont glissé de 3,7 % à 62,73 $/b, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 ont chuté de 4,08 % à 58,55 $/b ** Dans un rapport, l'OPEP indique que l'offre mondiale de pétrole devrait correspondre à la demande en 2026 en raison de l'augmentation de la production du groupe OPEP+ - un changement par rapport à ses projections antérieures d'un déficit de l'offre en 2026

** Les grandes compagnies pétrolières Chevron CVX.N en baisse de 2,5% et Exxon Mobil XOM.N recule de 1%

** Coterra Energy CTRA.N , Targa Resources TRGP.N , Halliburton HAL.N et SLB SLB.N perdent entre 1,5 % et 2,3 %, parmi les principaux perdants de l'indice de l'énergie

OPEP
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
48,0100 USD NASDAQ -1,92%
CHEVRON
153,550 USD NYSE -1,72%
CONOCOPHILLIPS
89,715 USD NYSE -1,09%
COTERRA ENERGY
26,380 USD NYSE -1,49%
EXXON MOBIL
119,160 USD NYSE -0,52%
Gaz naturel
4,57 USD NYMEX +0,88%
HALLIBURTON
27,515 USD NYSE -1,94%
LIBERTY ENER RG-A
16,580 USD NYSE -4,33%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
OCCIDENTAL PETROLEUM
41,915 USD NYSE +0,20%
PBF ENER RG-A
38,955 USD NYSE -3,17%
Pétrole Brent
62,76 USD Ice Europ -3,58%
Pétrole WTI
58,54 USD Ice Europ -4,06%
SLB
36,715 USD NYSE -2,35%
TARGA RESOURCES
170,550 USD NYSE -1,56%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank