Les compagnies pétrolières en baisse alors que l'OPEP signale que l'offre mondiale de pétrole correspondra à la demande en 2026

12 novembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a baissé de 1,2 %, suivant une baisse de près de 4 % des prix du brut

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont glissé de 3,7 % à 62,73 $/b, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 ont chuté de 4,08 % à 58,55 $/b ** Dans un rapport, l'OPEP indique que l'offre mondiale de pétrole devrait correspondre à la demande en 2026 en raison de l'augmentation de la production du groupe OPEP+ - un changement par rapport à ses projections antérieures d'un déficit de l'offre en 2026

** Les grandes compagnies pétrolières Chevron CVX.N en baisse de 2,5% et Exxon Mobil XOM.N recule de 1%

** Coterra Energy CTRA.N , Targa Resources TRGP.N , Halliburton HAL.N et SLB SLB.N perdent entre 1,5 % et 2,3 %, parmi les principaux perdants de l'indice de l'énergie