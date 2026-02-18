Palo Alto Networks abaisse ses prévisions de bénéfice en raison du coût de ses acquisitions
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 15:14
Cette révision s'explique par l'intégration de plusieurs acquisitions majeures, dont la start-up israélienne Koi, rachetée récemment, et surtout celle de CyberArk Software en juillet dernier pour 25 milliards de dollars, la plus importante opération de l'histoire du groupe. Palo Alto avait également acquis Chronosphere en novembre pour 2,6 milliards de dollars. Ces rachats visent à renforcer les capacités du groupe dans l'intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité, mais alourdissent fortement les dépenses : les coûts liés aux acquisitions ont atteint 24 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 10 millions un an plus tôt.
Parallèlement, la société a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, attendu entre 11,28 et 11,31 milliards de dollars, intégrant les contributions de CyberArk et Chronosphere. Pour le troisième trimestre fiscal, elle table sur des revenus de 2,94 à 2,95 milliards, nettement au-dessus du consensus, mais un bénéfice par action compris entre 0,78 et 0,80 dollar, en deçà des attentes du marché. Sur le trimestre écoulé, Palo Alto a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 15% à 2,59 milliards et un bénéfice par action de 1,03 dollar, dépassant les 0,94 dollar attendus.
