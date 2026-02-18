(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Meta Platforms, Cadence Design Systems, Analog Devices, Charles River Laboratories, précisions sur le secteur technologique, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,46% pour le Dow Jones .DJI , de 0,59% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,66% pour le Nasdaq

.IXIC :

* BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N a annoncé mardi un nouvel investissement dans le NEW YORK TIMES NYT.N , marquant ainsi son retour dans un secteur que Warren Buffett, qui a quitté son poste de directeur général le 1er janvier mais reste président du conseil d'administration, avait abandonné en 2020 avec la vente de l'activité presse écrite de son conglomérat.

Dans un document déposé auprès de la Securities Exchange Commission (SEC), Berkshire déclare également avoir vendu 4% de sa participation dans APPLE AAPL.O au cours du quatrième trimestre, et 77% de ses 10 millions d'actions dans AMAZON

AMZN.O .

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - NVIDIA NVDA.O prend 2% en avant-Bourse après la conclusion d'un accord pluriannuel visant à fournir à META META.O des millions de puces IA, y compris des processeurs concurrents des produits INTEL INTC.O et ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O .

MICROSOFT MSFT.O de son côté a annoncé mercredi être sur le point d'investir 50 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie pour aider à étendre l'intelligence artificielle (IA) aux pays dits du Sud.

Dans le sillage de ces annonces, Amazon AMZN.O avance de 1,6%, tandis que Meta et Microsoft gagnent chacun 0,7% avant l'ouverture de Wall Street.

*

META PLATFORMS

META.O - Le milliardaire Mark Zuckerberg, directeur général, fondateur de Facebook, filiale de Meta, doit être interrogé devant un tribunal américain au sujet de l'impact d'Instagram sur la santé mentale des jeunes utilisateurs, dans le cadre d'un procès inédit sur l'addiction aux réseaux sociaux.

* WESTERN DIGITAL WDC.O - Le fabricant de disques durs a annoncé mercredi qu'il prévoyait de lever 3,17 milliards de dollars en vendant une partie de sa participation dans son ancienne filiale SANDISK SNDK.O dans le cadre d'une vente secondaire d'actions à un prix inférieur de 7,7% à son dernier cours de clôture. L'action Sandisk recule de 2,2% en avant-Bourse.

* PALO ALTO NETWORKS PANW.O - Le groupe de cybersécurité a revu à la baisse mardi sa prévision de bénéfice pour 2026, signalant une augmentation des coûts liée à ses récentes acquisitions visant à renforcer ses capacités en matière d'intelligence artificielle (IA). Le titre Palo Alto Networks chute de 7,2% en avant-Bourse.

* CADENCE DESIGN SYSTEMS CDNS.O a dépassé mardi les attentes sur le chiffre d'affaires trimestriel, la forte demande de processeurs complexes destinés à l'intelligence artificielle ayant dopé les ventes de son logiciel de conception de puces. L'action bondit de près de 4% en avant-Bourse.

* JPMORGAN JPM.N - La banque américaine prévoit d'ouvrir plus de 160 agences dans plus de 30 États américains en 2026 dans le cadre d'un investissement de plusieurs milliards de dollars dans son réseau physique, rapporte mercredi le Financial Times.

* ANALOG DEVICES ADI.O et CHARLES RIVER LABORATORIES

CRL.N doivent publier leurs comptes trimestriels avant l'ouverture de la Bourse de New York.

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)