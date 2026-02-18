Immobilier: Icade a subi la crise en 2025, perspectives maussades pour 2026

( AFP / WILLIAM WEST )

Icade , filiale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, a présenté mardi des résultats en baisse en 2025, plombés par la crise de l'immobilier neuf et de bureaux, et prévoit une nouvelle diminution de sa rentabilité en 2026.

Le chiffre d'affaires ressort en baisse de 7,2% sur un an, à 1,1 milliard d'euros en 2025.

Il est lesté à la fois par la baisse de 6,1% des revenus locatifs et aussi par le repli de 7,9% du chiffre d'affaires de la division promotion du groupe.

L'indicateur de référence pour mesurer la rentabilité d'Icade, le cash-flow net courant, s'établit à 271,5 millions d'euros, conforme aux prévisions mais en repli de 10% par rapport à 2024.

Dans un marché "incertain", l'activité de foncière, principalement de bureaux, "demeure soumise à des pressions sur les loyers", explique Icade, qui se félicite cependant d'avoir fait progresser son taux d'occupation en 2025.

La filiale de la Caisse des dépôts a aussi sécurisé 850 millions d'euros de cessions d'actifs, comme prévu par son plan de restructuration annoncé en 2024, et a déprécié de 4,5% son portefeuille de biens immobiliers.

"Dans un marché qui continuera de peser sur les revenus, nous poursuivrons notre transformation (...), avec pour objectif que 2026 marque le point bas des activités stratégiques d'Icade", affirme Nicolas Joly, le directeur général, cité dans le communiqué.

Le secteur immobilier fait face à une vacance des bureaux record en Ile-de-France avec 6,2 millions de mètres carrés vides fin 2025, et cette crise a poussé Icade à vendre ou transformer ses immeubles jugés peu porteurs.

Du côté de la promotion, le nombre de logements réservés a progressé de 2,2% pour atteindre 5.419 lots, mais les marges restent réduites.

Désormais la part des opérations qui présente un taux de marge équivalent au niveau d'avant-crise remonte chez Icade mais n'atteint que 18% en 2025.

"L'année 2025 se distingue par une reprise du développement à travers le rachat sélectif d'opérations", se réjouit la société, qui note aussi une hausse des permis de construire obtenus et des lancements de travaux.

Pour 2026, Icade prévoit que son cash-flow net courant recule et s'établisse à "entre 2,90 euros et 3,10 euros par action".

La perte nette d'Icade s'élève à 123 millions d'euros, réduite de moitié par rapport à 2024. L'entreprise va proposer à ses actionnaires un dividende de 1,92 euros par action, en forte baisse.