Les compagnies aériennes confrontées à de nouveaux bouleversements suite à l'attaque de la base aérienne américaine au Qatar par l'Iran

Les compagnies aériennes réorientent leurs vols en raison de la fermeture de l'espace aérien au Moyen-Orient

Air India cesse ses opérations dans la région et interrompt ses vols vers l'est de l'Amérique du Nord et l'Europe

Des transporteurs américains et européens annulent des vols à destination du Golfe

Les interférences GPS et les risques liés à l'espace aérien augmentent pour les compagnies aériennes

Les compagnies aériennes se sont empressées d'annuler des vols et de réacheminer des avions lundi après que plusieurs pays du Moyen-Orient ont fermé temporairement l'espace aérien de leur pays suite à l'attaque par l'Iran de la base militaire américaine d'Al Udeid à Doha, le dernier bouleversement en date pour le transport aérien dans une région habituellement très active.

Dimanche, les États-Unis ont attaqué les principaux sites nucléaires iraniens et Téhéran a réagi lundi en tirant plusieurs missiles sur la base américaine , sans tuer ni blesser personne.

L'escalade des tensions commence à affecter les compagnies aériennes au-delà du Moyen-Orient, où les principales routes aériennes ont déjà été coupées depuis qu'Israël a commencé ses frappes sur l'Iran le 13 juin. Lundi, Air India a annoncé qu'elle suspendrait ses vols à destination et en provenance de l'est de l'Amérique du Nord et de l'Europe, car ces routes empruntent ce qui est devenu un chemin de plus en plus étroit entre ces destinations et le sous-continent indien.

Après avoir brièvement fermé leur espace aérien, Bahreïn et Koweït l'ont rouvert, selon les médias d'État. Les aéroports de Dubaï ont déclaré que leurs activités avaient repris après une brève suspension, tout en mettant en garde contre des retards ou des annulations sur le site de médias sociaux X. Le Qatar a également fermé son espace aérien.

Le conflit a déjà interrompu les principaux itinéraires aériens vers des centres d'aviation habituellement résistants, tels que Dubaï, qui possède l'aéroport international le plus fréquenté au monde, et Doha, la capitale du Qatar. L'espace aérien habituellement très fréquenté qui s'étend de l'Iran et de l'Irak à la Méditerranée ressemble à une ville fantôme, dépourvue de trafic aérien commercial en raison des fermetures de l'espace aérien et des problèmes de sécurité .

Air India a déclaré lundi qu'elle avait interrompu toutes ses opérations vers le Moyen-Orient, mais aussi ses vols vers la côte est de l'Amérique du Nord et l'Europe. Les vols déjà en vol ont été redirigés vers leur lieu de décollage, à l'écart des espaces aériens fermés.

"C'est terrifiant", a déclaré Miret Padovani, chef d'entreprise bloquée à l'aéroport international Hamad de Doha. Elle avait réservé un vol de Qatar Airways pour la Thaïlande qui devait partir lundi en fin de journée, mais elle a annulé son voyage et prévoit maintenant de rentrer chez elle à Dubaï mardi en début de journée.

"Tout s'est passé très vite. Des personnes présentes dans le salon de première classe m'ont dit que les missiles avaient été envoyés dans cette direction avant même que l'on en parle dans les médias

Selon la société d'analyse aéronautique Cirium, environ deux douzaines de vols à destination de Doha, principalement de Qatar Airways, ont été détournés lundi, et une poignée de vols à destination de Dubaï ont été détournés en raison de la fermeture de l'espace aérien.

Kuwait Airways a suspendu lundi ses vols au départ du pays, tandis qu'Etihad Airways des Émirats arabes unis a réacheminé ses vols lundi et mardi.

La compagnie aérienne espagnole Iberia ( ICAG.L ) a annulé un plan établi plus tôt dans la journée pour reprendre ses vols vers Doha mardi après les dernières fermetures de l'espace aérien.

L'espace aérien russe et ukrainien étant également fermé à la plupart des compagnies aériennes en raison d'années de guerre, le Moyen-Orient est devenu une route plus importante pour les vols entre l'Europe et l'Asie. En raison des frappes aériennes et des missiles qui ont eu lieu au cours des dix derniers jours, les compagnies aériennes se sont dirigées vers le nord, via la mer Caspienne, ou vers le sud, via l'Égypte et l'Arabie saoudite.

Les transporteurs ont probablement évité Doha, Dubaï et d'autres aéroports de la région parce qu'ils craignent que l'Iran ou ses mandataires ne lancent des attaques de drones ou de missiles contre les bases militaires américaines dans ces pays, a déclaré la société de conseil en risques aériens Osprey Flight Solutions.

SUSPENSIONS

Plus tôt dans la journée, les compagnies aériennes s'étaient interrogées sur la durée de la suspension des vols. Finnair

FIA1S.HE a été la première à annoncer une suspension prolongée des vols vers Doha, avec des annulations jusqu'au 30 juin.

La principale compagnie asiatique Singapore Airlines SIAL.SI a prévu d'annuler ses vols vers Dubaï jusqu'à mardi. Air France KLM AIRF.PA , Iberia et British Airways ICAG.L , appartenant à IAG, et Air Astana AIRA.KZ du Kazakhstan ont tous annulé des vols à destination de Doha ou de Dubaï dimanche et lundi.

Air France a également annulé ses vols à destination de Riyad et a annoncé qu'elle suspendrait ses vols à destination et en provenance de Beyrouth, au Liban, jusqu'à mercredi.

Dans les jours qui ont précédé les grèves américaines, American Airlines AAL.O a suspendu ses vols vers le Qatar, et United Airlines UAL.O et Air Canada AC.TO ont fait de même pour les vols à destination de Dubaï. Ces vols n'ont pas encore repris.

La prolifération des zones de conflit représente une charge opérationnelle de plus en plus lourde pour les compagnies aériennes, car les attaques aériennes font craindre des abattages accidentels ou délibérés du trafic aérien commercial.

Les interférences GPS autour des points chauds politiques, où les systèmes GPS au sol "usurpent" ou diffusent des positions incorrectes qui peuvent faire dévier les avions de ligne de leur trajectoire, constituent également un problème croissant pour l'aviation commerciale. SkAI, une société suisse qui gère une carte des perturbations GPS, a déclaré dimanche en fin de journée qu'elle avait observé plus de 150 avions brouillés au-dessus du golfe Persique en 24 heures.