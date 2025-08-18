Palo Alto progresse après avoir annoncé un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Les actions de l'entreprise de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O ont augmenté de 6,2% à 186,88 $ après la cloche

** PANW prévoit un chiffre d'affaires total de 10,48 milliards de dollars à 10,53 milliards de dollars pour l'exercice 2026, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 10,43 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Pour le 1er trimestre, PANW s'attend à des recettes comprises entre 2,45 et 2,47 milliards de dollars, au-dessus des estimations de 2,43 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 2,54 milliards de dollars, contre une estimation de 2,50 milliards de dollars

** Nir Zuk, fondateur et directrice de la technologie de PANW, prend sa retraite; Lee Klarich, actuellement directrice des produits de la société, assumera le rôle de directeur de la technologie

** PANW a chuté de 3,2 % depuis le début de l'année à la dernière clôture.