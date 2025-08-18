Rentrée scolaire : le prix des fournitures des collégiens recule grâce à un contexte économique plus stable, selon Familles de France

La baisse des prix est influencée par la stabilisation du contexte économique, mais aussi par une évolution des comportements d'achat : anticipation, comparaison, recherche de promotions.

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Le prix des fournitures scolaires pour les collégiens est en recul dans l'ensemble des circuits de distribution, alors que le contexte économique se stabilise, a rapporté lundi 18 août l'association Familles de France sur la base d'un baromètre annuel.

"En 2025, le panier moyen s'élève à 211,10 euros, contre 223,46 euros en 2024 ", résume Familles de France. "Cela représente une baisse de 12,36 euros, soit -5,53 % par rapport à l'année dernière."

Ce baromètre, réalisé depuis une quarantaine d'années, est réalisé en évaluant le coût moyen d'un panier de fournitures scolaires demandées à un élève entrant en classe de sixième.

"Pour la première fois depuis plusieurs années, l 'ensemble des circuits de distribution physique enregistrent une baisse des prix ", précise l'association, constatant un recul dans les hypermarchés (-8,09%) et les supermarchés (-2,98%) comme dans les magasins spécialisés(-4,75%) et en ligne (-3,82%).

Articles de sport en forte baisse

Alors que la baisse était la plus marquée en 2024 pour les articles de papeterie, ce sont cette année les articles de sport qui enregistre le recul le plus fort (-8,59%). Mais toutes les catégories s'inscrivent en baisse.

"Cette amélioration s'explique par un contexte économique plus stable : inflation contenue autour de 1%, baisse des coûts de l'énergie et du transport, détente sur les matières premières (papier, plastiques)", explique l'association.

Mais ce déclin du montant payé "traduit également une évolution des comportements d'achat : anticipation, comparaison, recherche de promotions et réduction du gaspillage", poursuit Familles de France.

Ce baromètre est publié à la veille du versement par les CAF de l'allocation de rentrée scolaire. Celle-ci, qui profite à quelque trois millions de foyers, est destinée aux familles les plus modestes dont les enfants vont de 6 à 18 ans. Elle représente environ 450 euros avec quelques variations en fonction de l'âge.

Cette allocation "reste une aide indispensable pour accompagner la scolarité de 5 millions d’enfants", insiste Familles de France.