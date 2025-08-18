 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 714,31
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street clôture sans enthousiasme, la politique monétaire américaine en ligne de mire
information fournie par AFP 18/08/2025 à 22:37

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé sans entrain lundi, les investisseurs attendant d'y voir plus clair quant à la trajectoire monétaire privilégiée par la banque centrale américaine (Fed), sur fond de nouveaux résultats d'entreprises.

L'indice Nasdaq (+0,03%), l'indice élargi S&P 500 (-0,01%) et le Dow Jones (-0,08%) ont tous les trois terminé à un niveau proche de l'équilibre.

Le marché est en "manque de catalyseurs aujourd'hui", résument les analystes de Briefing.com.

La place américaine attend principalement le colloque de Jackson Hole (Wyoming), qui réunit de nombreux banquiers centraux en fin de semaine. A cette occasion, le président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, prononcera un discours vendredi.

Cet événement "pourrait bien façonner les attentes quant à l'orientation future de la Fed", note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Une majorité d'experts s'attendent toujours à une réduction des taux lors de la prochaine réunion du comité de politique monétaire de l'institution (FOMC) en septembre, selon l'outil de veille de CME. Mais ils sont désormais de plus en plus à anticiper une pause en octobre comparée à la semaine passée.

En cause: "certains signes indiquent que les pressions inflationnistes s'intensifient, ce qui pourrait inciter les autorités monétaires à maintenir leur approche attentiste", selon M. Torres.

L'indice PPI des prix à la production publié jeudi dernier a par exemple progressé en juillet de 3,3% sur un an, là où le consensus des analystes de Marketwatch tablait sur une progression de 2,3%.

Toujours côté indicateurs, les investisseurs seront attentifs à la publication mercredi du compte-rendu ("minutes") de la dernière réunion de la banque centrale américaine de juillet, puis aux demandes hebdomadaires d'allocation chômage publiées jeudi.

Sur le marché obligataire, vers 20H15 GMT, le rendement des emprunts d'État américains à dix ans se tendait très légèrement à 4,33% contre 4,32% à la clôture vendredi.

Côté entreprises, plusieurs grands distributeurs doivent publier leur performance trimestrielle cette semaine, dont Home Depot (-1,19%), Target (+1,88%) ou le géant Walmart (+0,68%).

"Cela va être déterminant, car ces résultats vont donner une indication sur ce que pensent les consommateurs, sur les effets des droits de douane... Et bien sûr, les prévisions vont être cruciales", souligne auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Au tableau des valeurs, le géant de la tech Meta ( Facebook , Instagram) s'est replié (-2,27% à 767,37 dollars), plombé par des incertitudes sur sa stratégie IA (intelligence artificielle) dans laquelle le groupe a investi des milliards de dollars.

Le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk (+3,75% à 53,77 dollars) a gagné du terrain après l'approbation par l'Agence américaine des produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) de l'utilisation de son médicament anti-obésité Wegovy pour traiter une maladie du foie.

L'application d'apprentissage des langues Duolingo (+12,93% à 369,19 dollars) a franchement profité d'une revalorisation de sa note par Keybanc, qui cite notamment la croissance de son nombre d'utilisateurs.

L'assureur santé UnitedHealth a encore progressé (+1,48% à 308,50 dollars), toujours poussé par l'achat par le conglomérat Berkshire Hathaway d'environ 5 millions d'actions du groupe pour une participation d'environ 1,6 milliard de dollars.

Le gestionnaire de logiciels Dayforce (+25,91% à 66,58 dollars) a brillé après des informations de presse assurant que la société d'investissement Thoma Bravo pourrait racheter l'entreprise. Selon l'agence financière Bloomberg, l'annonce pourrait être faite dans les prochaines semaines.

Nasdaq

Valeurs associées

BERKSHIRE HATHAWAY RG-B
478,590 USD NYSE +0,17%
HOME DEPOT
394,620 USD NYSE -1,16%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
767,3700 USD NASDAQ -2,27%
S&P GLOBAL
551,055 USD NYSE -1,02%
TARGET
104,960 USD NYSE +1,88%
UNITEDHEALTH GRO
308,500 USD NYSE +1,43%
WALMART
100,680 USD NYSE +0,65%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est reçu à la Maison Blanche par Donald Trump le 18 août 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump, Zelensky et la diplomatie vestimentaire
    information fournie par AFP 18.08.2025 22:59 

    Le sort de l'Ukraine s'est-il joué sur une veste de costume? Certainement pas, mais le choix de Volodymyr Zelensky de renoncer lundi à son habituelle tenue d'inspiration militaire pour une mise plus formelle a mis Donald Trump d'excellente humeur. "Je n'arrive ... Lire la suite

  • Palo Alto (Crédit: / Adobe Stock)
    Palo Alto progresse après avoir annoncé un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations
    information fournie par Reuters 18.08.2025 22:23 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 18 août - ** Les actions de l'entreprise de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O ont ... Lire la suite

  • L'ouragan Erin en formation le 16 août 2025, sur une image satellite fournie par les autorités américaines ( NOAA / Handout )
    L'ouragan Erin se renforce et poursuit sa route vers les Bahamas
    information fournie par AFP 18.08.2025 21:38 

    Le puissant ouragan Erin continue de se renforcer lundi dans la région des Caraïbes et poursuit sa route vers les Bahamas, porteur de vents soutenus et de pluies intenses, selon le centre américain des ouragans (NHC). Premier ouragan de la saison en Atlantique ... Lire la suite

  • De jeunes palestiniens attendent de recevoir des repas cuisinés dans le camp de réfugiés de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 18 août 2025 ( AFP / Eyad BABA )
    Le Hamas accepte une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza
    information fournie par AFP 18.08.2025 21:07 

    Le mouvement islamiste Hamas a annoncé lundi avoir accepté une nouvelle proposition des médiateurs sur une trêve avec Israël dans la bande de Gaza, associée à une libération d'otages retenus dans le territoire palestinien. Les efforts des médiateurs -Egypte, Qatar ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank