Les compagnies aériennes annulent des vols en raison du conflit au Moyen-Orient

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(Mises à jour El Al, Pegasus)

Le transport aérien mondial reste gravement perturbé, de nombreuses personnes n'ayant pas pu se rendre comme prévu à leurs destinations après que la guerre contre l'Iran a entraîné la fermeture des principales plates-formes du Moyen-Orient, notamment Dubaï, Doha et Abu Dhabi.

Vous trouverez ci-dessous les dernières informations sur les vols, par ordre alphabétique:

AEGEAN AIRLINES AGNr.AT

La plus grande compagnie aérienne grecque a annulé ses vols vers Riyad et Amman jusqu'au 27 juin et vers Tel Aviv et Beyrouth jusqu'au 26 juin. Elle a annulé les vols vers Erbil et Bagdad jusqu'au 2 juillet et vers Dubaï jusqu'au 29 juin.

AIRBALTIC

La compagnie lettone airBaltic indique que les vols à destination de Tel Aviv ont été annulés jusqu'au 31 mai. Les vols à destination de Dubaï sont annulés jusqu'au 24 octobre.

AIR CANADA AC.TO

Le transporteur canadien a annulé ses vols vers Tel Aviv et Dubaï jusqu'au 7 septembre.

AIR EUROPA

La compagnie espagnole a annulé ses vols vers Tel Aviv jusqu'au 31 mai.

AIR FRANCE-KLM AIRF.PA

Air France a suspendu ses vols vers Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad jusqu'au 3 mai.

KLM a suspendu ses vols vers Riyad et Dammam jusqu'au 17 mai et vers Dubaï jusqu'au 14 juin.

CATHAY PACIFIC 0293.HK

La compagnie aérienne de Hong Kong a suspendu ses vols vers Dubaï et Riyad jusqu'au 30 juin et ses vols cargo vers Dubaï et Riyad jusqu'au 31 mai. Pour faire face à une augmentation de la demande vers l'Europe, elle proposera des vols passagers supplémentaires vers Londres, Paris et Zurich en avril. Elle prévoit d'assurer tous ses vols réguliers au-delà du mois de juin.

DELTA DAL.N

La compagnie américaine a annulé ses vols New York-Tel Aviv et reporté au 5 septembre le redémarrage de sa ligne Atlanta-Tel Aviv. Le lancement de la ligne Boston-Tel Aviv, prévu fin octobre, a été reporté jusqu'à nouvel ordre.

EL AL ISRAEL AIRLINES ELAL.TA

Le transporteur israélien a déclaré qu'il continuait à étendre progressivement ses opérations et qu'à partir du 27 avril, il proposerait des vols vers environ 40 points d'accès actifs.

EMIRATES

La compagnie aérienne des Émirats arabes unis a annoncé qu'elle réduisait son programme de vols vers plus de 100 destinations.

ETIHAD AIRWAYS

La compagnie aérienne des Émirats arabes unis a déclaré qu'elle assurait un programme de vols commerciaux entre Abu Dhabi et environ 80 destinations.

FINNAIR FIA1S.HE

La compagnie finlandaise a annulé ses vols vers Doha jusqu'au 2 juillet, tout en continuant à éviter les espaces aériens de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie et d'Israël. La compagnie ne reprendra ses vols vers Dubaï qu'en octobre.

IAG ICAG.L

British Airways, propriété d'IAG, réduit ses vols vers le Moyen-Orient dès la reprise, abandonnant définitivement Jeddah comme destination, tout en augmentant sa capacité vers l'Inde et l'Afrique.

La compagnie prévoit de réduire les vols vers Dubaï, Doha et Tel Aviv à un vol quotidien à partir du 1er juillet, et de réduire les vols vers Riyad de deux à un vol quotidien à partir de la mi-mai. Les changements s'appliqueront tout au long de la saison d'été qui se termine le 24 octobre, avec un service à destination de Dubaï qui reprendra le 16 octobre.

Iberia Express, la compagnie aérienne espagnole à bas prix d'IAG, a annulé ses vols à destination de Tel Aviv jusqu'au 31 mai.

JAPAN AIRLINES 9201.T

Japan Airlines a suspendu ses vols réguliers Tokyo-Doha jusqu'au 10 mai et les vols Doha-Tokyo jusqu'au 11 mai. La compagnie a également annoncé des vols supplémentaires entre Tokyo et Londres le 25 avril.

LOT

La compagnie aérienne polonaise a suspendu ses vols vers Tel Aviv jusqu'au 31 mai. Elle a également annulé ses vols vers Riyad jusqu'au 30 juin et vers Beyrouth du 31 mars au 30 mai. La compagnie prévoit d'assurer sa liaison hivernale avec Dubaï en octobre.

GROUPE LUFTHANSA LHAG.DE

Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines et Edelweiss ont suspendu leurs vols vers Dubaï et Tel Aviv jusqu'au 31 mai, et vers Abu Dhabi, Amman, Beyrouth, Dammam, Riyad, Erbil, Mascate et Téhéran jusqu'au 24 octobre. Lufthansa Cargo fait de même, à l'exception de la suspension pour Tel Aviv, qui durera jusqu'au 30 avril.

ITA Airways a prolongé la suspension des vols de et vers Tel Aviv et Riyad jusqu'au 10 mai. Les vols à destination et en provenance de Dubaï sont suspendus jusqu'au 31 mai.

La compagnie à bas prix Eurowings prévoit de suspendre ses vols vers Tel Aviv, Beyrouth et Erbil jusqu'au 30 avril et vers Dubaï, Abu Dhabi et Amman jusqu'au 24 octobre.

MALAYSIA AIRLINES

La compagnie malaisienne a suspendu ses vols vers Doha jusqu'au 14 juin.

NORWEGIAN AIR NAS.OL

La compagnie low-cost a repoussé au 15 juin le lancement de ses vols vers Tel Aviv et Beyrouth.

PEGASUS PGSUS.IS

La compagnie turque Pegasus Airlines a annulé ses vols vers l'Iran, l'Irak, Amman, Beyrouth, le Koweït, Bahreïn, Doha, Dammam, Riyad, Dubaï, Abu Dhabi et Sharjah jusqu'au 1erjuin.

ROYAL AIR MAROC

La compagnie marocaine annonce que les vols vers Doha sont annulés jusqu'au 30 juin et ceux vers Dubaï jusqu'au 31 mai.

QANTAS QAN.AX

La compagnie nationale australienne ajoute des vols vers Rome et Paris pour répondre à la demande croissante de liaisons européennes. Les vols à destination de Paris passeront de trois à cinq vols aller-retour par semaine et la liaison Perth-Singapour passera d'une fréquence quotidienne à 10 vols par semaine. La mise à jour des horaires entrera progressivement en vigueur pour les vols à partir de la mi-avril et se poursuivra jusqu'à la fin du mois de juillet.

QATAR AIRWAYS

Le transporteur a déclaré qu'il étendait son réseau de vols internationaux, avec des services vers plus de 150 destinations à partir du 16 juin.

SINGAPORE AIRLINES SIAL.SI

Le transporteur a prolongé la suspension de ses vols Singapour-Dubaï jusqu'au 31 mai, tout en ajoutant des services sur les routes Singapour-Londres Gatwick et Singapour-Melbourne de fin mars jusqu'au 24 octobre pour répondre à une demande accrue.

TURKISH AIRLINES THYAO.IS

SunExpress, la coentreprise de Turkish Airlines avec Lufthansa, a annulé ses vols vers Dubaï jusqu'au 30 avril.

WIZZ AIR WIZZ.L

La compagnie aérienne à bas prix retarde le retour des vols vers Israël jusqu'au 4 mai et suspend les vols vers Dubaï, Abu Dhabi et Amman au départ des destinations européennes continentales jusqu'à la mi-septembre. Tous les vols à destination de Médine ont été suspendus pour une durée indéterminée.