(Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats de Unitedhealth, 3M et GE Aerospace, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,53% pour le Dow Jones .DJI , de 0,31% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,38% pour le Nasdaq .IXIC :

* APPLE AAPL.O a annoncé lundi la nomination de John Ternus au poste de directeur général, confiant au vétéran des équipes matérielles la mission de diriger le groupe après Tim Cook, alors que le fabricant de l'iPhone se prépare à une transformation du secteur portée par l'intelligence artificielle (IA) et que la concurrence s'intensifie de la part de rivaux tels que NVIDIA NVDA.O et ALPHABET GOOGL.O .

L'action recule légèrement (-0,4%) dans les échanges en avant-Bourse.

* UNITEDHEALTH UNH.N bondit de 5,2% après avoir relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel et dépassé les attentes de Wall Street pour le premier trimestre. Le conglomérat spécialisé dans la santé a maîtrisé ses coûts et reçu de meilleurs paiements de l'administration américaine pour son activité d'assurance maladie. En avant-Bourse, CVS HEALTH CVS.N prend 3,3%, ELEVANCE HEALTH ELV.N 3,2%, CIGNA CI.N 1,3%, HUMANA

HUM.N 2,9% et MOLINA HEALTHCARE MOH.N 3%.

* 3M MMM.N progresse de 2% en avant-Bourse après avoir fait état mardi d'une hausse de son bénéfice au titre du premier trimestre, les mesures prises pour maîtriser les coûts, le relèvement de ses prix et le lancement de nouveaux produits ayant permis de compenser les pressions inflationnistes.

* GE AEROSPACE GE.N a dit mardi être en bonne voie d'atteindre le haut de sa fourchette de prévision de bénéfice pour 2026, mais le fabricant de moteurs d'avions a mis en garde contre les goulets d'étranglement liés à la hausse des prix du pétrole, aux contraintes d'approvisionnement en carburant et au ralentissement de la croissance mondiale. L'action gagne 2,6% en avant-Bourse.

* ALASKA AIR GROUP ALK.N a retiré lundi ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année, la flambée des coûts du kérosène, liée au conflit en Iran, ayant pesé sur ses marges et assombri ses perspectives pour le reste de l'année.

L'action recule de 3,5% en avant-Bourse.

* L'ensemble du SECTEUR AÉRIEN est à surveiller ce mardi alors que les directeurs généraux des principales compagnies aériennes "low cost" rencontreront dans la journée le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, afin d'exhorter le Congrès à adopter un allègement fiscal temporaire destiné à compenser en partie la flambée du prix du kérosène.

* SECTEUR DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - AMAZON AMZN.O a annoncé lundi un investissement pouvant atteindre 25 milliards de dollars dans Anthropic, tandis que la start-up spécialisée dans l'IA s'engage à dépenser plus de 100 milliards de dollars au cours des dix prochaines années dans les technologies d'informatique dématérialisée ("cloud") d'Amazon.

L'action Amazon avance d'environ 3% dans les échanges en avant-Bourse.

Joachim Nagel, le président de la Bundesbank, la banque centrale allemande, a par ailleurs appelé mardi toutes les institutions à avoir accès au modèle d'intelligence artificielle "Mythos" de la start-up américaine Anthropic afin de garantir l'égalité des chances et d'éviter toute utilisation abusive.

Ces déclarations sont les dernières en date concernant les craintes suscitées par Mythos, notamment dans le secteur bancaire, face à la possibilité qu'il soit utilisé à mauvais escient pour exploiter les failles des systèmes informatiques existants.

* UBER UBER.N - Un jury fédéral de Caroline du Nord a condamné lundi le groupe américain à verser 5.000 dollars à une femme qui affirmait avoir été victime d'une agression sexuelle de la part d'un chauffeur qu'elle avait réservé via l'application, une décision qui intervient alors que l'entreprise fait face à des milliers de plaintes similaires.

* SECTEUR SPATIAL - SpaceX, l'entreprise spatiale d'Elon Musk, accueillera cette semaine un groupe d'analystes pour trois jours de réunions à huis clos sur sa base de lancement au Texas et dans son immense centre de données du Tennessee, selon trois sources proches du dossier, dans le cadre des préparatifs de l'une des introductions en Bourse les plus attendues de l'histoire.

SpaceX devrait par ailleurs consolider le contrôle d'Elon Musk après ses débuts en Bourse, en lui accordant des actions à droit de vote privilégié, selon des extraits du dossier de l'IPO de la société vus par Reuters.

(Rédigé par Diana Mandiá et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Augustin Turpin)