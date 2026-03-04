Les compagnies aériennes annulent des vols en raison de l'escalade du conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec Delta, Emirates, Etihad, Finnair, Ita Airways, Japan Airlines, LOT, Lufthansa et Malaysia Airlines)

Le transport aérien mondial reste gravement perturbé après que la guerre en Iran a contraint à la fermeture des principales plates-formes du Moyen-Orient, notamment Dubaï, Doha et Abu Dhabi, bloquant des dizaines de milliers de passagers dans le monde entier et perturbant des milliers de vols.

Vous trouverez ci-dessous les dernières informations sur les vols, classées par ordre alphabétique des compagnies aériennes:

AEGEAN AIRLINES AGNr.AT

La plus grande compagnie aérienne grecque a suspendu ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv, Beyrouth, Erbil et Bagdad jusqu'aux arrivées matinales du 10 mars, ses vols à destination et en provenance de Dubaï et d'Abu Dhabi jusqu'aux arrivées nocturnes du 6 mars, et ses vols à destination de Riyad et de Jeddah jusqu'aux arrivées matinales du 7 mars.

AIR BALTIC

La compagnie lettone airBaltic a annoncé l'annulation de tous ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 9 mars. Tous les vols à destination et en provenance de Dubaï ont été annulés jusqu'au 6 mars.

AIR CANADA AC.TO

Le transporteur canadien a suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï et Tel Aviv jusqu'au 22 mars et prévoit de les reprendre le 23 mars.

AIR EUROPA

La compagnie espagnole a annulé tous ses vols à destination de Tel Aviv jusqu'au 9 mars.

AIR FRANCE KLM AIRF.PA Air France a annulé ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad jusqu'au 5 mars. KLM a indiqué que ses vols à destination et en provenance de Dubaï, Riyad et Dammam étaient suspendus jusqu'au 9 mars et que les vols à destination et en provenance de Tel Aviv étaient suspendus pour le reste de la saison d'hiver.

CATHAY PACIFIC 0293.HK

La compagnie aérienne de Hong Kong a annoncé l'annulation de tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï et de Riyad jusqu'au 14 mars.

DELTA DAL.N

La compagnie américaine a annulé ses vols de New York à Tel Aviv jusqu'au 22 mars et de Tel Aviv à New York jusqu'au 23 mars.

EL AL ISRAEL AIRLINES ELAL.TA Les vols El AL et Sundor à destination et en provenance d'Israël ont été annulés jusqu'à 2 heures du matin le 5 mars.

EMIRATES

Tous les vols à destination et en provenance de Dubaï restent suspendus jusqu'au 4 mars.

ETIHAD AIRWAYS

Le transporteur des Émirats arabes unis a suspendu tous les vols à destination et en provenance de son hub d'Abu Dhabi jusqu'à 10 h GMT le 5 mars.

FINNAIR FIA1S.HE

La compagnie finlandaise a annulé ses vols vers Doha et Dubaï jusqu'au 28 mars et évite l'espace aérien de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie et d'Israël.

IAG ICAG.L

British Airways, propriété d'IAG, a annoncé l'annulation des vols à destination d'Amman, d'Abu Dhabi, de Bahreïn, de Dubaï, de Doha et de Tel Aviv jusqu'au 5 mars inclus.

La compagnie low-cost d'IAG, Iberia Express, a annulé tous les vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 10 mars.

ITA AIRWAYS ITA Airways a suspendu les vols à destination et en provenance de Tel Aviv et n'utilisera pas l'espace aérien d'Israël, du Liban, de la Jordanie, de l'Irak et de l'Iran jusqu'au 8 mars. Elle a prolongé les annulations à Dubaï jusqu'au 6 mars. Les vols à destination et en provenance de Riyad ont été interrompus entre le 2 et le 4 mars.

JAPAN AIRLINES 9201.T

Japan Airlines a suspendu les vols Tokyo-Doha prévus du 28 février au 14 mars et les vols Doha-Tokyo jusqu'au 15 mars.

LOT

La compagnie aérienne polonaise a indiqué que tous les vols à destination et en provenance de Tel Aviv étaient annulés jusqu'au 18 mars. Elle a également annulé les vols vers Dubaï jusqu'au 6 mars et vers Riyad jusqu'au 8 mars.

GROUPE LUFTHANSA LHAG.DE Le groupe aérien allemand, qui comprend Lufthansa, Austrian Airlines et Brussels Airlines, a suspendu les vols à destination et en provenance de Tel Aviv, Beyrouth, Amman, Erbil et Téhéran jusqu'au 8 mars et les vols à destination et en provenance de Dubaï, Abu Dhabi et Larnaca jusqu'au 6 mars.

MALAYSIA AIRLINES

La compagnie malaisienne a suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Doha jusqu'au 7 mars. Elle a temporairement repris ses vols de retour vers et depuis Jeddah et Madinah du 4 au 8 mars.

NORWEGIAN AIR NAS.OL

La compagnie nordique prévoit de desservir Tel Aviv et Beyrouth à partir du 15 juin, au lieu du 1er avril et du 4 avril, respectivement, comme elle l'avait prévu.

PEGASUS PGSUS.IS

La compagnie turque a annulé ses vols vers l'Irak, la Jordanie et le Liban jusqu'au 6 mars et ses vols vers l'Iran jusqu'au 12 mars.

QATAR AIRWAYS

La compagnie aérienne a annoncé qu'elle avait suspendu ses vols à destination et en provenance de Doha en raison de la fermeture de l'espace aérien qatari.

SINGAPORE AIRLINES SIAL.SI

La compagnie singapourienne a annulé ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'au 7 mars. Sa compagnie aérienne à bas prix Scoot a annulé ses vols à destination et en provenance de Jeddah jusqu'au 7 mars.

TURKISH AIRLINES THYAO.IS La compagnie aérienne a annulé certains vols à destination et en provenance de Bahreïn, de l'Iran, de l'Irak, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, d'Oman, du Qatar, de la Syrie et des Émirats arabes unis, ainsi qu'à destination et en provenance des villes saoudiennes de Dammam et de Riyad.

WIZZ AIR WIZZ.L

La compagnie aérienne à bas prix a interrompu ses vols à destination et en provenance d'Israël, d'Arabie Saoudite, des villes de Dubaï et d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis, et de la capitale jordanienne, Amman, jusqu'au 7 mars.