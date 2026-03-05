La France va apporter véhicules blindés et soutien opérationnel au Liban, dit Macron

La ​France va renforcer sa coopération avec ​les forces armées ​libanaises et ⁠mettre à leur ‌disposition des véhicules de transport ​blindés ‌ainsi qu'un ⁠soutien opérationnel et logistique, annonce jeudi ⁠soir ‌Emmanuel Macron.

Dans un ⁠communiqué ‌publié sur ⁠le réseau social X, ⁠le ‌président français appelle ​également ‌le Premier ministre israélien Benjamin ​Netanyahu à ⁠ne pas étendre la guerre au Liban.

(Michel Rose, Bertrand Boucey et Jean ​Terzian)