Les compagnies aériennes américaines progressent alors que la baisse des cours du pétrole apaise les craintes liées aux coûts du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 novembre - ** Les actions des compagnies aériennes américaines progressent après une baisse des cours du pétrole brut de plus de 3 dollars le baril , ce qui apaise les inquiétudes concernant les coûts de carburant, un poste de dépenses essentiel pour les transporteurs
** Les investisseurs attendent la prochaine réaction de Washington dans le conflit avec l'Iran après que les républicains ont perdu le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat
** JetBlue Airways JBLU.O et Alaska Airlines ALK.N progressent respectivement de 7% et 4%
** American Airlines AAL.O progresse de 3,5%, tandis que Southwest Airlines LUV.N affiche une hausse de 2,4%
** Delta Airlines DAL.N et United Airlines UAL.N gagnent respectivement environ 2,6% et 3,6%
** En tenant compte des hausses enregistrées en séance, le sous-indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines
.DJUSAR affiche une hausse de 1,1% depuis le début de l'année
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