Les compagnies aériennes américaines en baisse avant bourse alors que les prix du pétrole augmentent de plus de 16%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 mars - ** Les actions des compagnies aériennes américaines sont en baisse avant bourse alors que les prix du pétrole augmentent de plus de 16%
** La guerre a fait grimper les prix du carburant, le pétrole ayant bondi de 20 % au début de la séance de lundi pour atteindre son niveau le plus élevé depuis juillet 2022, en raison des craintes d'un resserrement de l'offre et d'une perturbation prolongée des expéditions
** Les actions de United Airlines UAL.O en baisse de 3,5 %, Delta Air Lines DAL.N en baisse de 3,9 % et American Airlines AAL.O en baisse de 3,8 %
** Southwest Airlines LUV.N baisse de 2,5%
** Les actions des compagnies aériennes ont baissé dans le monde entier , les transporteurs australiens, asiatiques et européens ayant baissé
** Le sous-indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines .DJUSAR a baissé de 15,3 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer