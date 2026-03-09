 Aller au contenu principal
Les compagnies aériennes américaines en baisse avant bourse alors que les prix du pétrole augmentent de plus de 16%
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 09:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions des compagnies aériennes américaines sont en baisse avant bourse alors que les prix du pétrole augmentent de plus de 16%

** La guerre a fait grimper les prix du carburant, le pétrole ayant bondi de 20 % au début de la séance de lundi pour atteindre son niveau le plus élevé depuis juillet 2022, en raison des craintes d'un resserrement de l'offre et d'une perturbation prolongée des expéditions

** Les actions de United Airlines UAL.O en baisse de 3,5 %, Delta Air Lines DAL.N en baisse de 3,9 % et American Airlines AAL.O en baisse de 3,8 %

** Southwest Airlines LUV.N baisse de 2,5%

** Les actions des compagnies aériennes ont baissé dans le monde entier , les transporteurs australiens, asiatiques et européens ayant baissé

** Le sous-indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines .DJUSAR a baissé de 15,3 % depuis le début de l'année

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
42,290 USD NYSE -3,47%
AMERICAN AIRLINE
11,1800 USD NASDAQ -5,17%
DELTA AIR LINES
59,010 USD NYSE -3,75%
SOUTHWEST AIRLIN
41,555 USD NYSE -5,36%
UNITED AIRLINES
92,0700 USD NASDAQ -3,52%
