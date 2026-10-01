Les chèques de “remboursement” de 500 dollars liés à l'Obamacare arrivent dans des bastions politiques clés

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* 71 % des versements sont destinés à des habitants des États clés pour les élections de mi-mandat

* 950.000 personnes recevront des chèques de 500 dollars quelques semaines avant les élections de novembre

* L'administration Trump affirme qu'il s'agit d'un remboursement de frais excessifs

* Selon les analystes, cela pourrait faire pencher la balance dans des courses électorales serrées

par Andy Sullivan, Helen Coster, Ahmed Aboulenein et Tim McLaughlin

L'administration du président Donald Trump envoie cette semaine des versements de 500 dollars à près d'un million d'Américains, une initiative qui, selon les stratèges, pourrait influencer les scrutins susceptibles de déterminer si les républicains conserveront le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre.

La Maison Blanche explique que ces versements constituent un remboursement de ce qu’elle qualifie de “frais excessifs” facturés aux personnes ayant souscrit une assurance maladie dans le cadre de l’Affordable Care Act.

“Cet argent appartient aux Américains qui travaillent dur, pas au gouvernement, et aujourd’hui, je vous le rends!”, a écrit Donald Trump dans une lettre envoyée jeudi aux bénéficiaires.

Ces remboursements ne concerneront pas l’ensemble du pays. Seuls certains résidents des 30 États qui s’appuient sur la plateforme fédérale HealthCare.gov pour offrir une couverture recevront un chèque. Ceux qui vivent dans les 20 États gérant leurs propres programmes n’en bénéficieront pas. Alors que 19 millions de personnes dépendent de l’Obamacare, seules 950.000 d’entre elles recevront ces remboursements, selon la Maison Blanche.

Les États éligibles englobent la plupart des scrutins phares au niveau des États lors des élections du 3 novembre. Huit des neuf scrutins pour le Sénat américain que les analystes non partisans considèrent comme les plus disputés auront lieu dans ces États, ainsi que 10 des 12 scrutins pour le poste de gouverneur les plus disputés.

Environ 71 % des aides versées par l’administration Trump — soit 339 millions de dollars au total — iront à des personnes résidant dans ces 13 États, selon une analyse de Reuters portant sur des données du gouvernement américain.

Les candidats démocrates et les analystes qualifient ces versements de tentative manifeste d’influencer le scrutin, mais affirment également qu’ils ne suffisent pas à couvrir la hausse des coûts que les électeurs ont dû supporter depuis le retour de Trump au pouvoir.

“Les électeurs n’attendent pas de Donald Trump qu’il leur fasse un chèque”, a déclaré Chris Pappas, candidat démocrate au Sénat du New Hampshire. “Ils veulent simplement qu’il comprenne que le coût de la vie n’est pas un canular et que leur quotidien devient de plus en plus cher.”

Véritable champ de bataille électoral, le New Hampshire est cette année le théâtre de courses serrées pour le Sénat, le poste de gouverneur et l’un de ses deux sièges à la Chambre des représentants, selon des analystes non partisans.

Quelque 28.400 habitants de l’État recevront des versements, selon la Maison Blanche, soit 2 % de la population. L’adversaire de Chris Pappas, le républicain John Sununu, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

La Maison Blanche n’a pas répondu aux accusations selon lesquelles elle tenterait d’influencer le scrutin.

CELA AFFECTERA-T-IL LE VOTE?

Le stratège républicain Ryan Williams a déclaré que ces versements ne changeraient pas la dynamique fondamentale de l’élection, mais pourraient influencer une frange d’électeurs.

“Si l’on parvient à s’attirer les faveurs ne serait-ce que d’un petit groupe d’électeurs indécis qui pourraient se réjouir du chèque reçu, cela pourrait faire la différence”, a-t-il déclaré.

Trump a cherché à utiliser d’autres fonds publics à des fins politiques. Le mois dernier, il a proposé d’envoyer des chèques de 5.000 dollars à tous les citoyens américains adultes si les républicains conservaient le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat lors des élections de mi-mandat, bien que certains républicains au Congrès aient réagi avec scepticisme . Il a également tenté de supprimer des milliards de dollars d’aides fédérales, notamment dans le domaine des transports, destinées à des États dirigés par les démocrates comme le Minnesota et New York, bien que ces efforts aient échoué devant les tribunaux.

“Combien de fois Trump a-t-il essayé d’acheter les votes des gens? C’est sacrément évident”, a déclaré Eric Stern, un stratège démocrate qui travaille sur des campagnes électorales dans plusieurs États disputés. “Tout le monde aime l’argent, alors peut-être que cela aura un impact.”

Trump n’est pas le seul président à avoir fait des promesses aussi explicites. Lors d’un meeting électoral organisé en janvier 2021 à l’occasion d’un second tour en Géorgie, le président élu Joe Biden avait déclaré aux électeurs qu’ils recevraient des versements de 2.000 dollars s’ils élisaient le démocrate Raphael Warnock et s’ils remportaient le contrôle du Sénat. Cette promesse a été partiellement tenue deux mois plus tard, lorsque le Congrès a approuvé des versements de 1.400 dollars dans le cadre d’un plan d’aide lié à la COVID-19 adopté selon un vote partisan.

Biden a également tenu une promesse de campagne consistant à annuler près de 189 milliards de dollars de dettes étudiantes, une préoccupation majeure des électeurs diplômés de l’enseignement supérieur qui constituent la base du Parti démocrate.

Douglas Kriner, professeur à l'université de Cornell, a constaté que des initiatives similaires menées par d'anciens présidents s'étaient traduites par des voix. Selon lui, les aides financières accordées par Trump étaient davantage susceptibles de consolider le soutien aux républicains que de faire basculer des électeurs plutôt enclins à voter démocrate.

“Il y a de bonnes raisons de penser que cela pourrait avoir un certain effet électoral, vous savez, et que cela pourrait valoir un ou deux points de pourcentage”, a-t-il déclaré.

Parmi les assureurs proposant des contrats “Obamacare”, on trouve la division d’assurance UnitedHealthcare d’UnitedHealth

UNH.N , Elevance ELV.N , Centene CNC.N et Molina Healthcare

MOH.N . Les versements au titre de l’Obamacare ne concerneront que les participants qui paient le prix plein cette année, et non ceux bénéficiant de la couverture subventionnée à laquelle la plupart ont droit. Selon la Maison Blanche, la plupart de ces personnes déclarent des revenus du foyer supérieurs à quatre fois le seuil fédéral de pauvreté, soit environ 132.000 dollars pour une famille de quatre personnes.

Ces personnes étaient éligibles à une couverture subventionnée dans le cadre d’une extension mise en place pendant la pandémie de COVID-19, que le Congrès, contrôlé par les républicains, a laissé expirer à la fin de l’année 2025.

Depuis lors, les coûts ont considérablement augmenté .

La KFF, un organisme de recherche dans le domaine de la santé, a estimé que les coûts pour ce groupe pourraient quadrupler cette année dans certains États, pour dépasser 2.200 dollars par mois.

“Ces 500 dollars pourraient aider ces personnes, mais pour la majorité d’entre elles, cela ne suffira probablement pas à compenser la hausse de leur prime cette année”, a déclaré Cynthia Cox, vice-présidente de la KFF.