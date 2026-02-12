 Aller au contenu principal
Les changements de recommandations : Stellantis, Dassault Systèmes, Soitec, Eramet, TotalEnergies, Edenred, Pluxee
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 17:00

Le logo de TotalEnergies sur la façade vitrée d'un bâtiment. (crédit photo : Adobe Stock )

* STELLANTIS STLAM.MI - Alphavalue abaisse sa recommandation à "réduire" contre "acheter" ; Berenberg abaisse son objectif de cours à 7,8 euros contre 10 euros.

* DASSAULT SYSTEMES DAST.PA - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 21 euros contre 26 euros ; Jefferies abaisse son objectif de cours à 16 euros contre 21 euros ; Berenberg abaisse son objectif de cours à 23 euros contre 30,30 euros ; Barclays abaisse son objectif de cours à 21 euros contre 25 euros ; Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 22 euros contre 27 euros ; Kepler Cheuvreux abaisse son objectif de cours à 30 euros contre 38 euros.

* SOITEC SOIT.PA - HSBC relève son objectif de cours à 31 euros contre 25 euros ; Barclays relève son objectif de cours à 30 euros contre 27 euros.

* ERAMET ERMT.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "ajouter" contre "acheter".

* TOTALENERGIES TTEF.PA - UBS relève son objectif de cours à 69 euros contre 61 euros.

* EDENRED EDEN.PA - Goldman Sachs abaisse son objectif de cours à 23,5 euros contre 39 euros.

* PLUXEE PLX.PA - Goldman Sachs abaisse son objectif de cours à 11 euros contre 17,5 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

DASSAULT SYSTEMES
18,1350 EUR Euronext Paris +2,05%
EDENRED
18,2800 EUR Euronext Paris +3,36%
ERAMET
57,6000 EUR Euronext Paris -4,40%
PLUXEE
11,1000 EUR Euronext Paris -0,27%
SOITEC
36,5800 EUR Euronext Paris -6,45%
STELLANTIS
6,6510 EUR Euronext Paris +3,63%
TOTALENERGIES
64,3000 EUR Euronext Paris +0,12%
