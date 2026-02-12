Les changements de recommandations : Stellantis, Dassault Systèmes, Soitec, Eramet, TotalEnergies, Edenred, Pluxee

Le logo de TotalEnergies sur la façade vitrée d'un bâtiment. (crédit photo : Adobe Stock )
* STELLANTIS STLAM.MI - Alphavalue abaisse sa recommandation à "réduire" contre "acheter" ; Berenberg abaisse son objectif de cours à 7,8 euros contre 10 euros.
* DASSAULT SYSTEMES DAST.PA - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 21 euros contre 26 euros ; Jefferies abaisse son objectif de cours à 16 euros contre 21 euros ; Berenberg abaisse son objectif de cours à 23 euros contre 30,30 euros ; Barclays abaisse son objectif de cours à 21 euros contre 25 euros ; Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 22 euros contre 27 euros ; Kepler Cheuvreux abaisse son objectif de cours à 30 euros contre 38 euros.
* SOITEC SOIT.PA - HSBC relève son objectif de cours à 31 euros contre 25 euros ; Barclays relève son objectif de cours à 30 euros contre 27 euros.
* ERAMET ERMT.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "ajouter" contre "acheter".
* TOTALENERGIES TTEF.PA - UBS relève son objectif de cours à 69 euros contre 61 euros.
* EDENRED EDEN.PA - Goldman Sachs abaisse son objectif de cours à 23,5 euros contre 39 euros.
* PLUXEE PLX.PA - Goldman Sachs abaisse son objectif de cours à 11 euros contre 17,5 euros.
(Rédaction de Gdansk)
