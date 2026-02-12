Le logo du groupe cosmétique français L'Oréal à Paris

‌L'Oréal a annoncé jeudi une hausse ​de 6,0% de ses ventes à données comparables au quatrième trimestre, portées ​par une reprise marquée au second semestre ​aux États‑Unis et ⁠en Chine ainsi que par ‌la vigueur des marchés émergents.

Le groupe a enregistré des ventes ​trimestrielles de ‌11,25 milliards d'euros, en hausse ⁠organique de 6% tandis que les analystes tablaient sur 6,3%, selon ⁠un consensus ‌Visible Alpha.

"En 2026, malgré les ⁠incertitudes macroéconomiques, nous sommes ‌optimistes quant aux perspectives du ⁠marché mondial de la beauté, ⁠et confiants ‌dans notre capacité à continuer de ​le surperformer ‌grâce à la stratégie multi-Divisions par catégorie de L'Oréal, ​et à réaliser une nouvelle année de croissance du ⁠chiffre d'affaires et des résultats", a déclaré dans un communiqué le directeur général Nicolas Hieronimus.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec Dominique Patton, édité par ​Kate Entringer)