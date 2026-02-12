La tempête Nils se déplace vers la Corse et les Alpes

La Réole le 12 février 2026 ( AFP / Philippe LOPEZ )

La tempête Nils continuait à se déplacer vers l'Est jeudi en début de soirée, après avoir balayé le Sud-Ouest: des vents violents touchaient encore la Corse, tandis que les Alpes connaissaient de fortes chutes de neige, avec un risque très élevé d'avalanches, selon Météo-France.

La vigilance restait aussi de mise dans le Sud-Ouest, où les vents ont beaucoup faibli, notamment en raison des risques de débordements dans le bassin de la Garonne.

La tempête a provoqué la mort d'un routier de 55 ans, mortellement atteint par une branche qui a traversé son pare-brise, tandis qu'un agent territorial de 59 ans a été grièvement blessé lors d'une intervention à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), "à la suite de la chute d'un arbre", selon la préfecture.

Alors que cette tempête "d'une force peu fréquente", selon Météo France, a donné lieu à des pointes de vent dépassant dans la nuit les 150 à 160 km/h sur le littoral atlantique ou près de la Méditerranée jeudi matin, leur force a commencé à faiblir dès jeudi après-midi.

En début d'après-midi, Météo France a levé l'alerte rouge vents violents dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, ainsi que pour la Principauté d'Andorre, pour la ramener au seuil orange.

Trois départements restent en alerte rouge: la Savoie en raison du risque d'avalanches, ainsi que la Gironde et le Lot-et-Garonne pour cause de crues.

Nils a en effet donné lieu à de fortes pluies génératrices d'un "risque de crue majeure", par exemple autour de Marmande (Lot-et-Garonne), et de "débordements importants" dans l'ensemble du bassin de la Garonne et de ses affluents, alors que les sols sont déjà gorgés d'eau, du fait des précipitations importantes du début d'année.

- "Vigilance absolue" -

"La tempête empêche le bon écoulement des eaux, donc avec mes collègues on reste en vigilance absolue parce qu'on ne sait pas exactement où ça va mener", a déclaré à l'AFP Bruno Marty, le maire de La Réole (Gironde), à une vingtaine de kilomètres de Marmande.

La violence des vents a donné lieu à de nombreuses chutes d'arbres et de branches, avec un fort impact sur le réseau électrique: jeudi à 18H30, il restait encore 550.000 foyers privés de courant (210.000 en Occitanie et 330.000 en Nouvelle Aquitaine), selon le gestionnaire du réseau Enedis.

Conséquence spectaculaire de la violence des rafales: une grue de plusieurs centaines de tonnes s'est écrasée dans le port de commerce de Sète (Hérault), a indiqué le directeur de l'infrastructure, Olivier Carmes, à la radio Ici.

De manière plus anecdotique, les poteaux du stade Aimé Giral, antre du club de rugby de Perpignan, ont eux aussi été fauchés.

Arcachon le 12 février 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

De la Gironde aux Pyrénées-Orientales, la puissance des bourrasques a marqué les esprits.

"Dans la nuit, on entendait les tuiles qui se soulevaient, des poubelles qui roulaient dans la rue... C'était impressionnant", a raconté Eugénie Ferrier, 32 ans, habitante de Roaillan (Gironde).

"Je n’ai jamais vu ça", a déclaré à une correspondante de l'AFP Ingrid, fleuriste dans le centre de Perpignan, qui vit dans le département depuis 24 ans. "Un arbre a failli tomber sur ma voiture, à deux secondes près", a-t-elle ajouté.

L'impact de Nils s'est fait brutalement sentir sur l'ensemble des réseaux de transport.

- Départementales coupées -

Un camion est couché sur le flanc sous l’effet de vents violents apportés par la tempête Nils près de Leucate (Aude), le 12 février 2026 ( AFP / Ed JONES )

Sur l'autoroute A9 entre Béziers et Narbonne, un camion a percuté un arbre tombé sur la chaussée, le chauffeur a été légèrement blessé, selon l'opérateur Vinci, qui a précisé que, plus au sud, la circulation avait été temporairement interrompue dans le sens France-Espagne, le temps d’évacuer un poids lourd couché sur les voies de l’A9.

Plusieurs dizaines de routes départementales restaient coupées jeudi dans plusieurs départements, en raison d'arbres tombés, d'inondations locales ou d'éboulements.

La circulation ferroviaire était également concernée par l'impact de Nils. Aucun train ne circulait sur l'axe Bordeaux-Montpellier, ni entre Montpellier et Perpignan. La desserte autour de Toulouse est également très perturbée, rares sont les TER qui circulent.

Une personne prend une photo depuis la Corniche tandis que les vagues s’écrasent contre le littoral à Marseille, le 12 février 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )

En prévision de la progression de la tempête, les liaisons maritimes entre la Corse et le continent ont été annulées jeudi, de même que la plupart des vols.

L'île reste en vigilance orange vents, Météo-France prévoyant des rafales atteignant souvent 100 à 110 km/h, avec localement des pointes jusqu'à 130 à 140 km/h, voire 150 km/h.

Dans les Alpes, la Savoie est en vigilance rouge pour les avalanches jusqu'à jeudi soir, trois autres départements (Hautes-Alpes, Isère et Haute-Savoie) étant en vigilance orange.