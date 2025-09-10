 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 781,00
+0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les changements de recommandations : Gecina, Exosens, Covivio
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 07:34

Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédits: Adobe Stock)

Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédits: Adobe Stock)

* GECINA GFCP.PA - Citigroup relève sa recommandation à "acheter" contre "vendre" et son objectif de cours à 122 euros contre 88,50 euros.

* EXOSENS EXENS.PA - JP Morgan relève son objectif de cours à 45 euros contre 33,50 euros.

* COVIVIO CVO.PA - JP Morgan relève son objectif de cours à 68 euros contre 60 euros.

( Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

COVIVIO
55,850 EUR Euronext Paris 0,00%
EXOSENS
37,650 EUR Euronext Paris 0,00%
GECINA
83,600 EUR Euronext Paris +0,54%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2025 à 07:34:34.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des manifestants du mouvement "Bloquons tout" près d'objets en feu sur le viaduc de Calix, le 10 septembre 2025 ( AFP / Lou BENOIST )
    "Bloquons tout": quelques premières actions, la colère sociale au révélateur
    information fournie par AFP 10.09.2025 08:09 

    Au lendemain de la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, des premières actions ont débuté à l'appel de "Bloquons tout", une mobilisation citoyenne née sur les réseaux sociaux et devant permettre de jauger la colère sociale. C'est dans l'Ouest ... Lire la suite

  • DASSAULT SYSTEMES SA : Peu de risque à moyen terme
    DASSAULT SYSTEMES SA : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 10.09.2025 08:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 10.09.2025 07:54 

    * RUBIS RUBF.PA a fait état mardi d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) en hausse de 3% au premier semestre, tout en confirmant ses objectifs annuels. * ATOS ATOS.PA a annoncé mardi soir que son projet de réorganisation ... Lire la suite

  • Des policiers arrêtent un manifestant après que des manifestants ont mis en place un barrage sur le périphérique à la porte d'Aubervilliers, lors d'une manifestation dans le cadre du mouvement de protestation "Bloquons tout", à Paris, le 10 septembre 2025 ( AFP / Alain JOCARD )
    "Bloquons tout": une cinquantaine d'interpellations dans l'agglomération parisienne
    information fournie par AFP 10.09.2025 07:47 

    Plusieurs actions et une cinquantaine d'interpellations, selon la police, ont eu lieu mercredi matin dans l'agglomération parisienne notamment à la suite de blocages ou tentatives de blocage du périphérique dans le cadre de la mobilisation "Bloquons tout". Selon ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank