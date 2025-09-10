La Bourse de Paris en hausse, à l'unisson des autres places financières

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a ouvert en hausse mercredi, à l'unisson des autres places financières, au lendemain de records à Wall Street, dans un marché soutenu par la perspective de baisses des taux de la banque centrale américaine (Fed).

Vers 09h50, l'indice vedette CAC 40 prenait 0,81%, soit 62,82 points à 7.812,21 points. La veille, le CAC 40 a grignoté 14,55 points (+0,19%), pour s'établir à 7.749,39 points à la clôture.

La hausse des marchés européens et asiatiques est alimentée par les records en clôture des trois principaux indices de la Bourse de New York mardi soir, portés par les anticipations des baisses de taux de la Fed d'ici la fin de l'année après une forte révision de données sur l'emploi aux Etats-Unis.

Selon le Bureau des statistiques du travail (BLS), les entreprises américaines ont finalement créé quasiment deux fois moins d'emplois que rapporté initialement entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025.

L'attention se tournera mercredi vers l'évolution des prix du côté des producteurs (PPI) aux Etats-Unis.

En ce qui concerne les actifs français, les investisseurs se tournent vers le nouvel épisode politique. Après la chute du gouvernement lundi, le président français Emmanuel Macron a nommé le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, dans la soirée mardi, et une passation de pouvoir avec son prédécesseur François Bayrou se tiendra mercredi à midi à Matignon.

Sébastien Lecornu est le troisième chef du gouvernement nommé depuis la dissolution en juin 2024, cinquième depuis le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron en 2022. C'est dans ce contexte d'instabilité politique que l'agence de notation Fitch Ratings doit publier vendredi soir son évaluation de la qualité du crédit français.

"La note actuelle est AA- avec une perspective négative. Une confirmation avec perspective négative serait un signe de prudence, renforçant les inquiétudes du marché, tandis qu'une dégradation – en raison d'une incertitude politique prolongée – serait significative, pouvant entraîner des ventes automatiques de la part d'investisseurs institutionnels soumis à des seuils de qualité de crédit minimum", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Sur le marché obligataire du Vieux continent, l'emprunt allemand à dix ans était à 2,64% à la veille de la réunion monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), qui devrait laisser ses taux directeurs inchangés.

Le taux français à dix ans s'établissait à 3,47% vers 09H45, maintenant l'écart avec son équivalent allemand à un niveau jugé élevé par les observateurs financiers, à plus de 80 points de base.

Le taux français à dix ans a dépassé l'italien à même échéance mardi "pour la première fois depuis le début des années 2000", rappelle Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank. Le rendement de l'emprunt italien était aussi mercredi à 3,47%.

Alstom annonce un contrat à un milliard d'euros

Le constructeur ferroviaire français Alstom bondissait de 5,68% à 20,84 euros après avoir annoncé une commande la société des transports du New-Jersey (NJ Transir), aux Etats-Unis, que le groupe chiffre à 1 milliard d'euros.

Euronext CAC40