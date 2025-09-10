AB Foods anticipe une baisse des ventes sous-jacentes de Primark au S2 avec le ralentissement en Europe

Vues de Primark sur Oxford Street à Londres

Associated British Foods (AB Foods) a déclaré mercredi que les ventes sous-jacentes de son entreprise de vêtements Primark devraient baisser d'environ 2% au cours du second semestre, l'amélioration des performances au Royaume-Uni et en Irlande étant contrebalancée par un environnement de consommation morose en Europe.

A Londres, vers 08h35 GMT, le titre reculait de 9,68%.

"Pour l'avenir, nous nous attendons à ce que l'environnement de consommation reste incertain", a affirmé le groupe.

Il a déclaré que les ventes à périmètre constant pour les six derniers mois au Royaume-Uni et en Irlande devraient être proches de la stabilité, aidées par des conditions météorologiques favorables, et s'améliorer par rapport à la baisse de 6,0% enregistrée au premier semestre de son exercice financier.

En Europe, alors que les ventes ont augmenté en Espagne, au Portugal et en Europe centrale et orientale, elles ont baissé en France, en Italie et en Allemagne.

Primark a enregistré une forte croissance de ses ventes aux États-Unis.

Le groupe a déclaré que dans ses activités alimentaires, qui comprennent des marques de produits d'épicerie telles que le thé Twinings, les céréales Jordans et les boissons Ovomaltine, l'ensemble des activités du second semestre était conforme à ses attentes.

Le mois dernier, AB Foods a racheté la marque de pain Hovis. Elle a également annoncé qu'elle fermait son usine de bioéthanol Vivergo après le refus du gouvernement britannique de lui accorder une aide financière.

HAUSSE DES PRIX AUX USA

Par ailleurs, AB Foods a commencé à augmenter ses prix dans ses magasins américains en réponse aux droits de douane imposés par Donald Trump, a déclaré mercredi le dirigeant du propriétaire de la chaîne de magasins de vêtements.

"Cela vient de commencer et concernera l'ensemble de la gamme, mais nous resterons aussi compétitifs que jamais", a affirmé George Weston, président-directeur général d'Associated British Foods, à Reuters.

"La hausse des prix sera à deux chiffres, c'est ce que nous devons faire pour récupérer les coûts douaniers", a-t-il ajouté.

Il a déclaré que Primark n'avait pas l'intention d'augmenter ses prix au Royaume-Uni avant Noël.

(James Davey, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)