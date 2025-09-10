 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
GameStop augmente après un chiffre d'affaires trimestriel solide
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 11:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions du distributeur de jeux vidéo GameStop GME.N augmentent de 8,2 % à 25,53 $ avant la mise sur le marché

** Le chiffre d'affaires de la société pour le 2ème trimestre s'élève à 972,2 millions de dollars contre 798,3 millions de dollars un an plus tôt

** Bénéfice net de 168,6 millions de dollars contre 14,8 millions de dollars l'année précédente

** La société affiche une augmentation de 31 % des ventes de matériel et d'accessoires à 592,1 millions de dollars; les ventes de l'activité de collection de la société ont augmenté de 63 %

** Les actions de GameStop ont baissé de 24,7 % depuis le début de l'année

