Alstom grimpe après une nouvelle commande aux Etats-Unis, bons signes pour le T2

L'usine Alstom d'Aytre, près de La Rochelle

Alstom grimpe mercredi à la Bourse de Paris après avoir annoncé la veille une nouvelle commande de voitures et locomotives aux Etats-Unis pour une valeur totale d'environ 1,1 milliard d'euros, ce qui, selon les analystes, constitue un bon signe pour son deuxième trimestre.

Le fabricant français de trains et de systèmes de signalisation pour les réseaux ferroviaires progresse de 6,4% vers 08h30 GMT, enregistrant la meilleure performance de l'indice SFB 120, qui prend 0,52% au même moment.

Le groupe a annoncé mardi soir que l'agence américaine de transport public NJ Transit avait exercé des options pour acheter 200 voitures Multilevel III supplémentaires et 12 locomotives ALP 45 bimodes.

Cette nouvelle commande s'ajoute aux 174 véhicules Multilevel III que NJ Transit avait précédemment commandés à Alstom, précise le groupe.

Les analystes de J.P.Morgan soulignent dans une note publiée mercredi qu'Alstom a annoncé des commandes d'une valeur d'environ 1,5 milliard d'euros au cours des deux derniers jours, ce qui porte le total des commandes importantes du trimestre à environ 4,4 milliards d'euros.

"Les commandes non annoncées/de base se situent généralement entre 1,5 et 2,0 milliards d'euros par trimestre, et même dans le bas de cette fourchette, les commandes devraient désormais dépasser les 6 milliards d'euros", écrit le courtier, ajoutant que ce chiffre est nettement supérieur à sa propre estimation de 4,8 milliards d'euros.

"Le montant réel des commandes pourrait même être plus élevé, étant donné qu'il reste encore trois semaines avant la fin du trimestre", ajoute J.P. Morgan.

Outre le contrat annoncé mercredi aux Etats-Unis, Alstom a dit lundi avoir signé un contrat de 538 millions d'euros avec le Conseil régional du Grand Wellington, en Nouvelle-Zélande, en vue de fournir 18 trains périurbains électriques à batterie.

Le groupe doit publier ses résultats semestriels le 13 novembre prochain.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)