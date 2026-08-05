Les centres de données dédiés à l'IA et la demande au Moyen-Orient permettent à Siemens Energy d'enregistrer un trimestre record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 11,45 milliards d'euros, dépassant les prévisions

* Le résultat avant éléments exceptionnels a plus que triplé pour atteindre 1,62 milliard d'euros

* Siemens Gamesa enregistre son premier bénéfice trimestriel en près de quatre ans

* Le cours de l'action progresse de 1,1%

(Ajout d'un commentaire du directeur général aux paragraphes 3 et 4, mise à jour des cours de l'action au paragraphe 7, ajout d'un commentaire d'un investisseur au paragraphe 8) par Christoph Steitz et Tom Käckenhoff

Siemens Energy

ENR1n.DE a annoncé mercredi un chiffre d’affaires, des marges et un carnet de commandes records pour le troisième trimestre, portés par la demande de turbines à gaz liée à l’expansion des centres de données dédiés à l’IA aux États-Unis et aux projets de centrales électriques au Moyen-Orient .

Ces tendances, associées au recours croissant des gouvernements au gaz pour réduire leurs émissions, ont alimenté la demande de centrales électriques et d’équipements connexes, dans ce que certains dirigeants du secteur ont qualifié de "super cycle".

"Nous sommes au début de … cette vague majeure d’électrification. Et nous constatons que la part de l’électricité dans la demande énergétique totale augmente régulièrement", a déclaré Christian Bruch, directeur général de Siemens Energy.

"Et cela stimule bien sûr la demande pour nos produits", a-t-il ajouté, soulignant que les opérateurs de centres de données et les clients du Moyen-Orient représentaient environ la moitié des commandes de turbines à gaz au troisième trimestre.

LES CENTRES DE DONNÉES D'IA STIMULENT LA DEMANDE DE TURBINES À GAZ

À l’instar de son concurrent américain GE Vernova GEV.N , Siemens Energy a vu son action multipliée par près de sept au cours des deux dernières années, grâce à la forte hausse de la demande pour les turbines et les équipements de réseau utilisés pour alimenter les centres de données nécessaires à l’IA.

Sa division Siemens Gamesa, en difficulté et qui a longtemps pesé sur les performances du groupe, a également enregistré son premier bénéfice d'exploitation trimestriel en près de quatre ans, grâce à des réductions de coûts et à une meilleure utilisation des capacités.

L'action Siemens Energy, qui fabrique des produits allant des turbines à gaz et éoliennes aux postes de conversion et électrolyseurs, était en hausse de 1,1% à 08h35 GMT.

"Je suis très satisfait de ces bons résultats. En particulier, la reprise des commandes dans le secteur du gaz a été une agréable surprise et renforce les perspectives de croissance à long terme", a déclaré Jasmin Wolfram, de l’actionnaire de Siemens Energy, Union Investment.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a progressé de 18,5% pour atteindre 11,45 milliards d’euros (13,20 milliards de dollars), dépassant les prévisions des analystes compilées par l’entreprise, qui s’établissaient à 11,22 milliards d’euros. Le résultat avant éléments exceptionnels a plus que triplé pour s’établir à 1,62 milliard d’euros, dépassant également l’estimation consensuelle de 1,38 milliard d’euros.

Siemens Energy prévoit désormais d’atteindre la fourchette haute de son objectif de marge de 10 à 12% pour 2026.

Outre l’expansion des centres de données, la guerre en Iran a stimulé la demande d’équipements électriques auprès des gouvernements du Moyen-Orient cherchant à renforcer leur sécurité énergétique, le conflit mettant en évidence la vulnérabilité des infrastructures.

GE Vernova a également souligné le mois dernier que les commandes liées aux centres de données constituaient le principal moteur de ses résultats trimestriels, bien que les pertes enregistrées par son activité éolienne aient pesé sur ses performances. (1 dollar = 0,8672 euro)