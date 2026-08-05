Dopé par ses activités de courtage, Glencore renoue avec les bénefices au premier semestre

Glencore, le géant suisse du négoce des matières premières a renoué avec les bénéfices au premier semestre grâce à un bond de ses activités de courtage, dopées par la volatilité des cours des produits pétroliers avec le conflit au Moyen-Orient.

( Delphine Mayeur / AFP / DELPHINE MAYEUR )

Au premier semestre, le groupe - actif à la fois dans le courtage des matières premières et l'extraction minière - a dégagé un bénéfice net de 4,4 milliards de dollars (3,8 milliards d'euros), contre une perte de 655 millions de dollars à la même période un an plus tôt, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Sa division spécialisée dans le courtage des matières premières a vu son résultat d'exploitation bondir de 142% par rapport à la même période un an plus tôt, à 3,3 milliards de dollars, sous l'impulsion principalement du pétrole et du gaz, sur fond "de fortes perturbations sur les marchés du GNL (gaz naturel liquéfié, du pétrole et du transport maritime", précise le communiqué.

Ses activités minières ont, elles aussi, affiché une forte hausse, avec un excédent brut d'exploitation en hausse de 72%, à 6,5 milliards de dollars avec la hausse significative des cours de matières premières, même si le groupe a été confronté à "la faiblesse américaine et des coûts opérationnels plus élevés" avec les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement.

"Le premier semestre 2026 a été marqué par un réajustement significatif des prix de l'énergie et des marchés et risques étroitement associés suite à l'escalade du conflit au Moyen-Orient", a déclaré son directeur général, le Sud-africain Gary Nagle, cité dans le communiqué.

"Les contraintes touchant le pétrole, les produits raffinés, le GNL et les capacités de fret ont alimenté une volatilité accrue", a-t-il ajouté.

En 2022, sa division de courtage avaient déjà vu ses bénéfices s'envoler avec le choc de la guerre en Ukraine qui avait fait exploser les prix des produits pétroliers et du charbon, la forte volatilité faisant gonfler les volumes de transactions.

Cotation à la Bourse australienne

Lors de la publication de ces résultats semestriels, le groupe a également annoncé qu'il va demander une cotation secondaire à la Bourse australienne.

Basé à Baar, dans le canton suisse de Zoug, le groupe est coté à la Bourse de Londres, mais dispose également d'une cotation secondaire à la Bourse de Johannesburg.

Glencore, qui entend ainsi "élargir la base d'investisseurs", vise une admission à la Bourse australienne durant le mois d'octobre, précise le communiqué.

Les investisseurs australiens "comprennent le secteur minier compte tenu de la nature de leur économie", a déclaré Gary Nagle lors d'une conférence en ligne pour les analystes financiers. "Ils comprennent très bien notre activité", a ajouté le patron de Glencore qui a mis en avant "l'intérêt grandissant" des investisseurs australiens, notamment pour avoir une exposition au cuivre dans leurs portefeuilles, une des ressources clés du groupe suisse.

A 07H45 GMT, l'action gagnait 3,76% 571,30 pence à la Bourse de Londres, surpassant l'indice FTSE100, en hausse de 0,26%.