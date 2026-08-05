Honda relève ses prévisions, première hausse du bénéfice en six trimestres

Salon international de l'automobile de Bangkok
Honda Motor a relevé mercredi ses prévisions annuelles et enregistré sa première hausse du bénéfice en six trimestres, soutenu par un yen plus faible et par l’absence de coûts liés aux droits de douane américains qui avaient pesé sur les résultats un an plus tôt.
Le deuxième constructeur automobile japonais a relevé de 30% sa prévision de bénéfice d’exploitation annuel, à 650 milliards de yens (3,57 milliards d'euros), contre 500 milliards auparavant, invoquant une révision de son hypothèse de change. Le groupe a également relevé ses perspectives de bénéfice net et de chiffre d’affaires.
Le bénéfice d’exploitation a plus que doublé pour atteindre 530,8 milliards de yens au cours du trimestre d’avril à juin, contre 244,2 milliards un an plus tôt, dépassant largement l’estimation médiane de 302,1 milliards de yens du consensus LSEG.
Honda prévoit désormais que le yen s’échangera en moyenne à 155 yens pour un dollar au cours de l’exercice, contre une hypothèse précédente de 145 yens pour un dollar.
Ces résultats interviennent après que le constructeur automobile en difficulté a enregistré en mai sa première perte annuelle en près de 70 ans, pénalisé par plus de 9 milliards de dollars de coûts liés à la restructuration de son activité de véhicules électriques (VE).
Honda a indiqué n’avoir comptabilisé aucune charge liée à la restructuration au premier trimestre, ajoutant que les négociations avec les fournisseurs concernés par cette refonte, dont beaucoup sont situés en Amérique du Nord, étaient toujours en cours.
Le groupe a déclaré s’attendre à supporter des coûts supplémentaires de restructuration de 520 milliards de yens au cours de cet exercice, contre une prévision précédente de 500 milliards de yens.
LA FLAMBÉE DES PRIX DU CARBURANT FAVORISE LES VE
Le groupe avait déjà annoncé que ses ventes mondiales d’automobiles avaient reculé de 4%, à 838.000 véhicules, au premier trimestre.
Les ventes mondiales ont été pénalisées par une chute de près de 50% en Chine et un recul dans le reste de l'Asie, où la hausse des prix du carburant a poussé davantage de consommateurs vers les VE, effaçant les gains enregistrés aux États-Unis et au Japon. Les États-Unis ont représenté environ la moitié des ventes de véhicules de Honda sur le trimestre.
Le directeur financier de Honda, Masao Kawaguchi, a déclaré aux journalistes que la hausse des prix du carburant en Amérique du Nord stimulait la demande pour ses modèles hybrides et à essence économes en carburant.
(Daniel Leussink, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer