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Honda relève ses prévisions, première hausse du bénéfice en six trimestres
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 11:32
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Salon international de l'automobile de Bangkok

Salon international de l'automobile de Bangkok

Honda Motor a relevé mercredi ses ‌prévisions annuelles et enregistré sa première hausse du bénéfice en six trimestres, soutenu par un yen plus ​faible et par l’absence de coûts liés aux droits de douane américains qui avaient pesé sur les résultats un an plus tôt.

Le deuxième constructeur automobile japonais a relevé de 30% sa prévision de bénéfice ​d’exploitation annuel, à 650 milliards de yens (3,57 milliards d'euros), contre 500 milliards auparavant, invoquant une révision de son hypothèse de change. Le ​groupe a également relevé ses perspectives de bénéfice net ⁠et de chiffre d’affaires.

Le bénéfice d’exploitation a plus que doublé pour atteindre 530,8 milliards de ‌yens au cours du trimestre d’avril à juin, contre 244,2 milliards un an plus tôt, dépassant largement l’estimation médiane de 302,1 milliards de yens du consensus LSEG.

Honda ​prévoit désormais que le yen s’échangera ‌en moyenne à 155 yens pour un dollar au cours de l’exercice, ⁠contre une hypothèse précédente de 145 yens pour un dollar.

Ces résultats interviennent après que le constructeur automobile en difficulté a enregistré en mai sa première perte annuelle en près de 70 ans, pénalisé par ⁠plus de 9 milliards ‌de dollars de coûts liés à la restructuration de son activité de véhicules électriques (VE).

Honda ⁠a indiqué n’avoir comptabilisé aucune charge liée à la restructuration au premier trimestre, ajoutant que les ‌négociations avec les fournisseurs concernés par cette refonte, dont beaucoup sont situés en Amérique ⁠du Nord, étaient toujours en cours.

Le groupe a déclaré s’attendre à supporter des ⁠coûts supplémentaires de restructuration ‌de 520 milliards de yens au cours de cet exercice, contre une prévision précédente de 500 milliards ​de yens.

LA FLAMBÉE DES PRIX DU CARBURANT FAVORISE ‌LES VE

Le groupe avait déjà annoncé que ses ventes mondiales d’automobiles avaient reculé de 4%, à 838.000 véhicules, au premier trimestre.

Les ​ventes mondiales ont été pénalisées par une chute de près de 50% en Chine et un recul dans le reste de l'Asie, où la hausse des prix du carburant a poussé davantage ⁠de consommateurs vers les VE, effaçant les gains enregistrés aux États-Unis et au Japon. Les États-Unis ont représenté environ la moitié des ventes de véhicules de Honda sur le trimestre.

Le directeur financier de Honda, Masao Kawaguchi, a déclaré aux journalistes que la hausse des prix du carburant en Amérique du Nord stimulait la demande pour ses modèles hybrides et à essence économes en carburant.

(Daniel Leussink, version française Elena ​Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 12:25

    E:N1 en photo qui est une chinoise rebadgée en Honda ça fait pitié mais bon Honda s'en fou royalement du marché européen .

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