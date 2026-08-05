France: baisse moins marquée de l'activité du secteur privé en juillet (PMI)

L'activité du secteur privé en France a poursuivi sa baisse en juillet, mais moins fortement que le mois précédent, bénéficiant d'une reprise de la demande dans les services sur fond d'apaisement des tensions inflationnistes, selon l'indice PMI composite publié mercredi par l'agence S&P Global.

( AFP / ALASTAIR PIKE )

L'indice mesurant l'activité, moyenne pondérée de l'indice de la production du secteur manufacturier et de celui des services, s'est établi à 49,4 en juillet, contre 47,2 en juin. Il reste légèrement sous le seuil de 50 démarquant les zones de contraction et d'expansion de l'activité.

"Le troisième trimestre a relativement bien commencé pour l'économie française. L'indice PMI composite français s’est inscrit à un niveau conforme à une croissance trimestrielle du PIB d'environ 0,2-0,3% en juillet", a indiqué Joe Hayes, économiste à S&P Global Market Intelligence, cité dans un communiqué.

"Cette dynamique a été favorisée par une reprise de la demande, un ralentissement de l'inflation et une amélioration de la confiance", a-t-il ajouté, tout en nuançant: "compte tenu de la hausse des prix mondiaux de l'énergie à la fin du mois dernier et de l'intensification de la guerre au Moyen-Orient, la tendance positive de l'indice PMI relevée en juillet a de fortes chances de s'inverser."

Dans le secteur des services, l'indice s'est redressé à 49,6 en juillet, après 46,8 en juin.

L'activité a enregistré une première hausse, quoique "modeste", des nouvelles affaires depuis novembre 2025, entièrement attribuable aux marchés intérieurs. Les tensions sur les coûts ont baissé et la confiance des entreprises améliorée, même si cette dernière demeure "faible".

"Si la majorité des entreprises interrogées ont indiqué s’attendre à une croissance de leur activité dans l’année à venir, le degré d'optimisme est toutefois resté inférieur à sa moyenne de long terme en raison d’inquiétudes liées à l'environnement politique et à la hausse des taux d'intérêt", a relevé l'agence.

L'emploi dans les services a poursuivi sa contraction, en raison notamment de la fin de contrats à durée déterminée et au non-remplacement de départs volontaires.

Dans le secteur manufacturier, l'activité s'est contractée en juillet, entre faiblesse de la demande à l'étranger et difficultés sur les chaînes d'approvisionnement, entre autres, selon l'indice PMI publié lundi. Il est tombé à 49,8 contre 51,2 en juin.