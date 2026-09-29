Les capitaux alternatifs alimentent la prochaine vague de projets américains liés au GNL et aux gazoducs

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* Les fonds provenant des filiales d'assurance aident les promoteurs à répondre aux besoins de financement liés à la décision finale d'investissement

* Grâce aux contrats à long terme et aux constructions clés en main, les projets GNL s'apparentent à des infrastructures à faible risque

* Des investisseurs alternatifs participent à des opérations dans le GNL et le secteur midstream pour 2026, d’une valeur totale de 20,35 milliards de dollars, selon les données d’Infralogic

par Vallari Srivastava, Curtis Williams et David French

Les gestionnaires d'actifs alternatifs, qui mobilisent les liquidités de leurs branches d'assurance, redéfinissent le mode de financement des infrastructures énergétiques américaines et s'imposent comme des bailleurs de fonds majeurs des projets d'exportation de GNL et des gazoducs acheminant le pétrole brut et le gaz naturel à travers le pays.

Cet afflux de liquidités est dominé par trois des plus grands noms de la finance: Apollo Global Management APO.N , Blackstone BX.N et KKR KKR.N . Pour le secteur, ces investissements tombent à point nommé , car les développeurs de GNL et les opérateurs de gazoducs sont confrontés à des besoins en capitaux parmi les plus importants depuis des années afin de répondre à la demande accrue en exportations d’énergie et en production d’électricité destinée à alimenter les nouvelles infrastructures d’intelligence artificielle .

L’ajout de fonds provenant du secteur de l’assurance au mix de financement a permis de donner le feu vert à toute une série de nouvelles installations américaines d’exportation de GNL, qui doivent traditionnellement disposer d’un financement avant de prendre des décisions d’investissement définitives. Malgré les craintes d’une éventuelle surproduction encore l’année dernière, l’instabilité géopolitique impliquant la Russie et le Moyen-Orient a contribué à alimenter un boom du GNL américain, les clients d’Asie et d’Europe recherchant des approvisionnements fiables.

Dès 2026, les investisseurs alternatifs ont participé à des transactions d’une valeur de 20,35 milliards de dollars dans le secteur du GNL et du midstream, selon le fournisseur de données Infralogic, soit plus du double de la valeur des opérations conclues sur l’ensemble de l’année 2024.

“Il s’agit d’une alliance entre des actifs qui se sont révélés, au fil du temps, globalement moins risqués, et des capitaux désireux d’investir à long terme dans des actifs à faible risque offrant des rendements stables”, a déclaré Rick Campbell, directeur général senior chez Blackstone Credit and Insurance.

Parmi les transactions conclues au cours de l’année écoulée figurent un investissement de 7 milliards de dollars pour la deuxième phase de l’installation de GNL Port Arthur de Sempra Infrastructure SRE.N , 5,34 milliards de dollars pour soutenir des projets énergétiques développés par l’opérateur de gazoducs Williams WMB.N , et 9 milliards de dollars pour soutenir ONEOK

OKE.N , notamment dans le cadre de son acquisition des actifs du bassin de Midland détenus par Brazos Midstream.

Traditionnellement, le développement des projets d’exportation de GNL était financé par des prêts de financement de projet et des apports en fonds propres. Mais depuis 2025, presque tous les grands projets de GNL approuvés ont bénéficié d’une combinaison de fonds d’infrastructure, d’investisseurs de fonds souverains, de capitaux privés ou d’autres partenaires institutionnels, aux côtés des prêteurs traditionnels.

C’est le cas notamment du quatrième train du projet Rio Grande LNG de NextDecade NEXT.O , qui a bénéficié d’engagements en fonds propres d’environ 1,7 milliard de dollars de la part de Global Infrastructure Partners (BlackRock), du GIC de Singapour, de la Mubadala Investment Company d’Abou Dhabi et de TotalEnergies TTEF.PA . Dans le cadre du projet Louisiana LNG de Woodside Energy WDS.AX , Stonepeak a acquis une participation de 40 % et s’est engagé à financer 5,7 milliards de dollars de coûts de développement.

“Les capitaux disponibles sont abondants; pour les développeurs de projets, l’enjeu réside donc dans la diversification des sources de financement”, a déclaré Daniel Vogel, associé chez Apollo.

Cette évolution de l’offre de capitaux reflète le fait que les terminaux de GNL sont de plus en plus considérés comme des actifs d’infrastructure à longue durée de vie, plutôt que comme des activités essentiellement liées aux matières premières. Les contrats de vente de GNL peuvent garantir des revenus pendant une durée pouvant aller jusqu’à 20 ans, tandis que les contrats d’ingénierie et de construction à prix forfaitaire réduisent les risques liés au développement.

LES GAZODUCS SUIVENT UNE ÉVOLUTION SIMILAIRE

Les capitaux issus du secteur de l’assurance ont également afflué vers les entreprises qui possèdent et développent des gazoducs et des actifs midstream associés.

EQT EQT.N a levé 3,5 milliards de dollars fin 2024 en cédant 49 % d’une coentreprise détenant des actifs midstream à Blackstone Credit & Insurance. Ce fut un exemple précoce qui a permis de rembourser une partie de la dette contractée à la suite de l’acquisition d’Equitrans Midstream.

Plus récemment, ONEOK et Williams ont eu recours à un financement hybride pour financer des acquisitions et des projets sans renoncer au contrôle opérationnel, sans augmenter leur endettement ni diluer la participation des actionnaires.

Williams, qui a annoncé en juillet un investissement de 5,34 milliards de dollars mené par Blackstone pour aider à financer le développement de cinq projets énergétiques, a déclaré par la voix d’un porte-parole de la société que “ce processus a créé un cadre qui nous permettrait d’agir efficacement si nous devions saisir des opportunités similaires à l’avenir”.

Par ailleurs, l’accord de 9 milliards de dollars conclu entre ONEOK et Apollo, annoncé en août, a ouvert de nouvelles perspectives. Pour la première fois, au lieu de recourir à des fonds provenant d’assurances pour financer un projet ou une coentreprise isolés, une structure a été créée au sein même de l’entreprise, grâce à laquelle le gestionnaire d’actifs a pris une participation minoritaire dans le capital d’ONEOK.

“Cela pourrait devenir une option de financement supplémentaire pour les sociétés cotées, car cela permet de lever des fonds propres à grande échelle sans avoir à recourir aux marchés publics”, a déclaré Jeffrey Mensch, responsable de la structuration des fusions-acquisitions chez Barclays, qui a conseillé ONEOK dans le cadre de cette transaction.