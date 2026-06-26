Les Bourses mondiales reculent face au regain de doutes sur la tech

Jeudi, Apple a perdu plus de 6% à Wall Street, entraînant le recul des groupes technologiques ( AFP / ANGELA WEISS )

Les marchés boursiers mondiaux évoluent dans le rouge vendredi, sur fond d'aversion au risque généralisée en Bourse au lendemain de la chute d'Apple, qui a renforcé la défiance envers la tech à Wall Street.

En Europe, dans les premiers échanges, vers 07H30 GMT, Paris perdait 0,28%, Londres 0,37%, Francfort 0,57% et Milan 0,76%.

En Asie, Tokyo a perdu 4,15%, Taipei 3,66%. Séoul, très marquée par le secteur des semi-conducteurs, a perdu 5,81%, après avoir chuté de plus de 8%, entraînant même une suspension des échanges d'une vingtaine de minutes.

"Les investisseurs continuent de s'interroger sur la capacité du secteur technologique à prolonger son impressionnant +rallye+ (mouvement de hausse des cours ndlr) de ces derniers mois", relève John Plassard, de Cité Gestion Private Bank.

La veille, Apple a perdu plus de 6% à Wall Street, entraînant le recul des groupes technologiques, après avoir relevé les prix d'une partie de ses produits, invoquant l'envolée du coût des puces mémoire provoquée par l'essor de l'intelligence artificielle (IA).

En parallèle, le groupe Microsoft a aussi annoncé qu'il allait augmenter de 100 à 150 dollars le prix de ses consoles de jeux vidéo Xbox dans le monde à partir du 1er août, invoquant les mêmes raisons qu'Apple.

Les acteurs du marché "craignent que ces hausse des prix ne réduise la demande et ne parvienne pas à compenser la pression sur les bénéfices" , estime Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

Ces annonces ont coupé court jeudi au fugace rebond du secteur, après les résultats stratosphériques du géant des puces mémoire Micron.

A cela s'ajoute une information publiée par le journal américain New York Times qui a rapporté qu'OpenAI, le créateur de ChatGPT, envisageait de repousser son introduction en Bourse jusqu'en 2027.

Les investisseurs s'inquiétaient déjà de plus en plus des gigantesques valorisations du secteur et de la rentabilité future des dépenses massives dans l'IA, que les géants de la tech financent par l'endettement de manière croissante.

Résultat, les entreprises liées au secteur des composants électroniques, les premières à bénéficier des investissements de ces groupes dans l'IA, reculent partout. En Corée, Samsung Electronics a cédé 5,30% et SK hynix 8,36%. A Taiwan, TSMC a perdu 2,09%.

En Europe, STMicroelectronics cédait 1,91% à 63,81 euros, Infineon perdait 3,29% à 79,31 euros à Francfort. ASML reculait de 0,25%.

Le pétrole repart à la baisse

Autre point d'attention des marchés: l'évolution des prix du pétrole, en lien avec la situation au Moyen-Orient.

Les cours reprennent vendredi leur trajectoire descendante, après avoir augmenté de 2% environ jeudi soir, à la suite de l'annonce qu'un cargo avait été endommagé par un projectile inconnu au large des côtes d'Oman.

Vers 07H30 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale du brut, reculait de 2,09% à 73,69 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) perdait 2,17%, à 70,36 dollars.

Cette attaque avait poussé l'Organisation maritime internationale (OMI) à suspendre le plan d'évacuation du détroit d'Ormuz, qui doit permettre de faire sortir quelque 11.000 marins bloqués dans le Golfe.

L'autorité maritime iranienne responsable du détroit avait averti après l'attaque que "tout passage en dehors du cadre défini" par l'Iran "ne bénéficierait pas des garanties de passage sécurisé et ne donnerait pas droit à une couverture d'assurance".

Côté obligataire, le rendement à échéance dix ans de l'Allemagne, référence en Europe, reculait légèrement à 2,84%, contre 2,86% la veille en clôture. Le dollar était stable face à la monnaie unique européenne (+0,06%) à 1,1377 dollar pour un euro.

Zalando dans le viseur du régulateur allemand

Le géant du commerce en ligne Zalando reculait de 5,00% à 25,27 euros à Francfort, après que la Bafin, le régulateur allemand, a annoncé "ouvrir une enquête" car "des informations relatives à une transaction" liée à "l'acquisition d'About You, auraient été omises" dans ses comptes.

Zalando avait annoncé le rachat de son rival national About You, en décembre 2024, pour 1,1 milliard d'euros environ.