PepsiCo: résultats en hausse au troisième trimestre, nouvelles réductions de coûts en vue

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le géant américain des snacks et des boissons Pepsico a publié jeudi des résultats en hausse au troisième trimestre, portés par des ventes solides à l'international, et a indiqué poursuivre l'identification de nouvelles mesures "de réduction des coûts structurels".

Entre juillet et septembre, le groupe a engrangé un chiffre d'affaires de 25,27 milliards de dollars (+5,6 % sur un an), contre 24,2 milliards anticipés par les analystes interrogés par l'agence financière Bloomberg.

Il a profité d'une croissance organique (+3,1%), liée à une hausse des prix nets et des volumes, mais aussi de l'effet d'acquisitions et de cessions (+1,7 point de pourcentage) et de taux de change favorables (+0,7 point).

Le bénéfice net ressort à 3,05 milliards de dollars, contre 2,60 milliards un an plus tôt et un consensus de 2,98 milliards.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels — valeur privilégiée par les marchés —, le bénéfice net s'établit à 2,34 dollars (+2% sur un an).

Les résultats "ont été marqués par une forte croissance du chiffre d'affaires, une accélération de la croissance organique des revenus, portée par une hausse des volumes organiques à la fois dans nos activités mondiales de boissons et de produits alimentaires", a déclaré le PDG Ramon Laguarta, cité dans un communiqué.

"À l'avenir, nous continuerons à nous appuyer sur la solidité de nos activités internationales tout en agissant de manière urgente pour améliorer durablement nos performances en Amérique du Nord", a-t-il ajouté, soulignant que de "nombreuses opportunités exist[ai]ent encore" en la matière.

Meilleure productivité

"Des mesures supplémentaires de réduction des coûts structurels sont en cours d'identification et seront mises en œuvre dans les mois à venir", a prévenu le patron.

PepsiCo a déjà fait des gains de productivité via l'automatisation, ainsi que l'optimisation de son réseau avec une simplification et une numérisation. Le marketing n'est pas en reste, avec son nouveau partenaire, Publicis.

Il s'agit, selon le patron, de "contribuer au financement d'investissements visant à accélérer la croissance organique du chiffre d'affaires et à atténuer les effets de la hausse de l'inflation des coûts des intrants".

De son côté, le directeur financier Steve Schmitt a qualifié de "robuste" la performance à l'international avec une croissance dans tous les segments, en particulier dans l'alimentation en Asie-Pacifique et en Amérique latine.

Mais, en Amérique du Nord, l'activité organique s'est "légèrement" repliée dans l'alimentation sous l'effet en partie du Canada, tandis qu'elle a progressé dans les boissons grâce à des acquisitions, a-t-il souligné, reconnaissant que l'amélioration de la croissance et de la marge opérationnelle prenait "davantage de temps que prévu".

Pour 2026, PepsiCo prévoit désormais une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 3% (contre 2% à 4% auparavant) et une progression du bénéfice net par action ajusté entre 2,5% et 3,5% (au lieu de 5% à 7% auparavant).

Dans le détail, le groupe entend se concentrer sur des "segments à croissance rapide" comme la maîtrise des portions, les protéines, les fibres et des ingrédients simplifiés (Doritos Protein, chips Lays à l'huile d'olive, etc.).

Il compte également se focaliser sur l'hydratation fonctionnelle, les boissons sans sucre, énergétiques et protéinées comme Gatorade Lower Sugar (sans arômes et colorants artificiels, ni édulcorants) et Pepsi Treats sans sucre.

Vers 16H00 GMT, l'action PepsiCo progressait de 1,16% à la Bourse de New York.