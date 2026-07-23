Les Bourses européennes terminent en nette baisse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont fini en nette baisse jeudi, sous le poids des craintes d'un choc inflationniste déclenchées par la nouvelle flambée des prix du pétrole avec l'élargissement du conflit au Moyen-Orient.

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 1,64%, Francfort a perdu 1,56%, Londres a cédé 0,73% et Milan a chuté de 2,80%.

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