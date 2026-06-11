information fournie par Boursorama avec AFP • 11/06/2026 à 19:03

OVHCloud en passe de racheter une start-up d'IA vocale

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

OVHCloud, entreprise spécialisée dans la fourniture de cloud, est en passe de racheter la start-up d'IA vocale Gladia, a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué.

OVH "annonce entrer en négociations exclusives en vue d'acquérir Gladia", a indiqué l'entreprise française, précisant que "cette opération visait à renforcer l'expertise d'OVH Groupe dans l'IA générative multimodale et agentique."

Ni le montant de la transaction ni le chiffre d'affaires de Gladia n'ont été dévoilés.

L'entreprise d'IA, créée en 2022, est spécialisée dans la transcription de la voix en texte dans plus de 100 langues. D'après le communiqué d'OVH, la start-up revendique 2.000 clients entreprises.

Cette annonce fait suite à deux autres acquisitions réalisées par OVHCloud ces derniers mois.

En mars, l'entreprise a officialisé la signature d'un accord engageant pour racheter la plateforme de spécialisation de modèles d'IA Dragon LLM.

Deux mois plus tôt, elle avait indiqué avoir acheté Seald, une entreprise spécialisée dans le chiffrement de bout en bout.