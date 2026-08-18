Les Bourses européennes ouvrent prudemment

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont ouvert sans élan mardi, freinés par un regain de tensions au Moyen-Orient qui fait grimper les prix du pétrole et les taux d'intérêt de la dette des Etats.

Dans les premiers échanges, à 07H05 GMT, Paris (-0,05%) et Londres (+0,09%) évoluaient proches de leur point d'équilibre. Francfort cédait 0,20% et Milan 0,38%.

Euronext CAC40