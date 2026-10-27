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Les Bourses européennes ouvrent en baisse
information fournie par AFP 27/10/2026 à 09:11

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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en baisse mardi, les investisseurs restant prudents face aux sommes colossales levées par les géants de l'intelligence artificielle et à la saison des résultats de sociétés, avant les décisions des banques centrales américaine et européenne cette semaine.

Dans les premiers échanges, Londres reculait de 0,82 %, Francfort de 0,12 % et Paris de 0,23 %.

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