Les Bourses européennes ouvrent en baisse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en baisse mardi, les investisseurs restant prudents face aux sommes colossales levées par les géants de l'intelligence artificielle et à la saison des résultats de sociétés, avant les décisions des banques centrales américaine et européenne cette semaine.

Dans les premiers échanges, Londres reculait de 0,82 %, Francfort de 0,12 % et Paris de 0,23 %.