Les Bourses européennes en recul avec une nouvelle poussée du pétrole

Les Bourses européennes cèdent un peu de terrain ce jeudi, au lendemain d'une clôture contrastée à Wall Street après les minutes de la Fed, et alors que de nouvelles menaces de Donald Trump font grimper les cours du pétrole.

Un peu avant 12h00, l'Euro Stoxx 50 recule de 0,2%, une tendance similaire à celle du CAC 40 parisien (à 8 481 points), ainsi qu'à celle du FTSE de Londres, tandis que le DAX de Francfort se replie de 0,4% et que l'AEX d'Amsterdam reste stable.

Les indices américains ont terminé en ordre dispersé mercredi, avec une hausse de l'ordre de 0,2% pour le S&P 500 et le Dow Jones, mais un repli symétrique pour le Nasdaq 100, au terme d'une séance marquée par les dernières "minutes" de la Fed.

Les investisseurs se sont montrés sensibles à ce compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui a fait état d'une inquiétude accrue face à la persistance de l'inflation et d'une ouverture de "beaucoup de participants" à de nouvelles hausses de taux si nécessaire.

"Cela a confirmé un biais hawkish, mais l'expression "beaucoup" est généralement utilisée pour un groupe qui n'est pas tout à fait majoritaire, donc cela n'a pas permis de montrer un signal de hausse imminente", tempère Deutsche Bank.

"En conséquence, les investisseurs ont réduit la probabilité d'une hausse des taux en septembre, passant de 35% à 32% sur la séance", pointe la banque allemande, qui note aussi de moindres attentes concernant des hausses d'ici à la fin de l'année.

Donald Trump fait encore grimper les cours du pétrole

La prudence reste de mise alors que Donald Trump a annoncé le lancement d'une "guerre économique" contre l'Iran, menaçant de "terribles" mesures tout pays qui aiderait Téhéran dans son effort de guerre, de quoi éloigner encore la perspective d'une issue au conflit dans le golfe Persique.

Ce contexte continue à pousser les cours du pétrole, les marchés continuant de s'inquiéter de possibles tensions sur l'offre. Le Brent grimpe de 2,7% à 94 USD le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'adjuge 3,1% à 86,9 USD.

Aux États-Unis, les intervenants prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, avant de surveiller, à 16h00, les indicateurs avancés du Conference Board.

JD Sports en chute après un avertissement

Dans l'actualité des valeurs, JD Sports Fashion dévisse de 16% à Londres, le distributeur d'articles de sport ayant révisé à la baisse ses objectifs de profitabilité pour l'exercice 2026-2027 face à la baisse du pouvoir d'achat et à la fin de cycle de certains modèles phares de baskets.

Aegon perd 3% à Amsterdam, en dépit d'une publication semestrielle de bonne facture : les investisseurs ne se satisfont pas d'une hausse du dividende sans grande surprise, et l'annonce du prochain départ du directeur financier de la compagnie d'assurance tend à les décevoir.

À la Bourse de Paris, Michelin ( 1,7%) signe l'une des plus fortes hausses du CAC 40 et Sartorius Stedim Biotech ( 4,8%) figure dans le haut du SBF 120, soutenus tous deux par des relèvements de recommandations, respectivement à "surpondérer" chez JP Morgan et à "acheter" chez UBS.