Les Bourses européennes concluent en ordre dispersé, Francfort s'approche d'un record
information fournie par AFP 09/10/2025 à 17:54

Des courses de Bourse affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Les Bourses européennes ont conclu en ordre dispersé jeudi, proches de leurs sommets, commençant à se focaliser sur les résultats d'entreprises aux États-Unis tandis que la situation politique française se détend.

A Paris, le CAC 40 a terminé en léger repli de 0,23% au cours d'une séance calme, Francfort est resté stable (+0,06%), s'approchant de son record. Londres a cédé 0,41% après un sommet en séance la veille.

Euronext CAC40

