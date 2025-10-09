Wall Street marque le pas, attend les résultats d'entreprises

Un opérateur à la Bourse de New York le 7 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé en retrait jeudi, au terme d'une séance marquée par l'absence de nouvelles économiques d'ampleur, les investisseurs restant prudents avant la vague de résultats trimestriels d'entreprises prévue ces prochaines semaines.

Le Dow Jones a perdu 0,52%, l'indice Nasdaq 0,08% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,28%.

"Il n'y a pas grand-chose à retenir de l'activité boursière d'aujourd'hui (jeudi, ndlr)", estime auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

"Ce marché a connu une hausse quasi unidirectionnelle depuis les creux du 8 avril et, de temps à autre, lors d'une journée relativement calme en nouvelles, on peut observer quelques baisses", relève l'analyste.

Depuis le choc des droits de douane américains qui avait fait tanguer les marchés début avril, Wall Street affiche une progression constante: en six mois, l'indice de référence S&P 500 a bondi de 35%.

Et ce, en dépit des nombreux revirements de la Maison Blanche ou, plus récemment, du blocage budgétaire aux États-Unis qui paralyse une partie de l'État fédéral.

Le "shutdown" a suspendu la publication d'un certain nombre d'indicateurs économiques, dont le rapport mensuel sur l'emploi, et menace les chiffres de l'inflation.

Par conséquent, la place américaine "doit davantage s'appuyer sur certaines données non officielles", à l'instar de l'enquête sur la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, dont la première estimation pour octobre est attendue vendredi.

Les investisseurs attendent surtout de connaître les performances financières des entreprises, à l'entame de la saison des résultats.

- Le secteur minier recherché -

En raison de la mise à l'arrêt des activités gouvernementales américaines, les entreprises risquent "de donner des prévisions opaques", à l'image de ce qu'elles avaient partagé au printemps face "aux incertitudes liées au commerce", prévient Art Hogan.

Selon lui, "cela pourrait entraîner une certaine volatilité", voire conduire à "une période instable" sur les marchés.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à échéance dix ans se tendait vers 20H25 GMT à 4,15%, contre 4,12% à la clôture mercredi.

Côté entreprises, le secteur minier a été recherché, porté par l'espoir que les nouvelles restrictions chinoises sur les exportations de terres rares puissent mener à un développement de cette industrie aux États-Unis.

Ramaco Resources a bondi de près de 12%, USA Rare Earth de 15%, MP Materials a pris plus de 2%, tout comme Lithium Americas.

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines (+4,29% à 59,57 dollars) a été applaudie pour ses résultats du troisième trimestre, supérieurs aux attentes.

De juillet à septembre, le chiffre d'affaires du groupe a atteint un record pour cette période à 16,67 milliards de dollars (+6% sur un an) et son bénéfice net a progressé de 11% à 1,42 milliard de dollars. C'est nettement supérieur aux anticipations des analystes.

La biotech américaine Akero Therapeutics (+16,33% à 54,08 dollars), qui développe un traitement contre la MASH, une forme de la maladie du foie gras, s'est envolée à l'annonce de son rachat par le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk (-1,56% à 58,68 dollars), spécialiste des traitements anti-obésité.

Nasdaq