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Les Bourses européennes clôturent en ordre dispersé
information fournie par AFP 30/10/2026 à 17:50

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Euronext, dans le quartier d’affaires de La Défense, à l’ouest de Paris, le 9 octobre 2025. ( AFP / Ludovic MARIN )

Euronext, dans le quartier d’affaires de La Défense, à l’ouest de Paris, le 9 octobre 2025. ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, la chute des valeurs technologiques après les résultats décevants des géants américains Amazon et Intel ayant pesé sur la séance.

Paris a fini stable (-0,01 %), tout comme Londres (+0,07 %), tandis que Francfort a reculé de 0,85 %.

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