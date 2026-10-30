Les Bourses européennes clôturent en ordre dispersé

Euronext, dans le quartier d’affaires de La Défense, à l’ouest de Paris, le 9 octobre 2025. ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, la chute des valeurs technologiques après les résultats décevants des géants américains Amazon et Intel ayant pesé sur la séance.

Paris a fini stable (-0,01 %), tout comme Londres (+0,07 %), tandis que Francfort a reculé de 0,85 %.