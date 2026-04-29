Les Bourses d'Europe en ordre dispersé en pleine saison des résultats

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses d'Europe ont commencé la séance de mercredi en ordre dispersé, répercutant chacune à sa façon l'annonce des résultats trimestriels des grosses capitalisations en attendant la réunion jeudi de la Banque centrale européenne (BCE).

Dans les premières minutes d'échanges, Paris reculait (-0,10%), tiraillé entre les bons résultats de TotalEnergies et la contre-performance d'Airbus. Francfort progressait (+0,21%) après l'annonce d'une bonne performance d'Adidas et de la Deutsche Bank, et malgré Mercedes-Benz. Londres reculait (-0,33%) et Milan était à l'équilibre (-0,03%).

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