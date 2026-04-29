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Les Bourses d'Europe en ordre dispersé en pleine saison des résultats
information fournie par AFP 29/04/2026 à 09:14

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses d'Europe ont commencé la séance de mercredi en ordre dispersé, répercutant chacune à sa façon l'annonce des résultats trimestriels des grosses capitalisations en attendant la réunion jeudi de la Banque centrale européenne (BCE).

Dans les premières minutes d'échanges, Paris reculait (-0,10%), tiraillé entre les bons résultats de TotalEnergies et la contre-performance d'Airbus. Francfort progressait (+0,21%) après l'annonce d'une bonne performance d'Adidas et de la Deutsche Bank, et malgré Mercedes-Benz. Londres reculait (-0,33%) et Milan était à l'équilibre (-0,03%).

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ADIDAS
147,950 EUR XETRA +7,37%
AIRBUS
168,9200 EUR Euronext Paris +1,70%
DEUTSCHE BANK
26,445 EUR XETRA -3,11%
MERCEDES-BENZ GROUP
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