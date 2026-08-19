Les boissons non alcoolisées soutiennent Carlsberg après des résultats décevants au premier semestre

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* Carlsberg n'atteint pas ses prévisions en matière de bénéfices, de volumes et de chiffre d'affaires

* La croissance de l'activité boissons non alcoolisées soutient les résultats et les prévisions

* Le brasseur table désormais sur une croissance annuelle de ses bénéfices d’au moins 4%, contre 2% auparavant

* La Chine a fortement pesé sur les ventes au premier semestre

(Ajout d'une citation du directeur général au paragraphe 6 et de commentaires d'analystes aux paragraphes 9 et 10) par Emma Rumney

Le brasseur danois Carlsberg

CARLb.CO prévoit un bénéfice annuel se situant dans la partie haute de sa fourchette prévisionnelle, même s'il n'a pas atteint les estimations semestrielles, affirmant que les retombées positives de son rachat de Britvic en 2025 se concrétisaient plus rapidement que prévu. Le troisièmebrasseur mondial derrière Anheuser-Busch InBev

ABI.BR et Heineken HEIN.AS , qui a racheté Britvic dans le cadre d’une réorientation vers les boissons non alcoolisées après des années de faibles ventes de bière, table désormais sur une croissance annuelle de son résultat d’exploitation organique comprise entre 4% et 6%. Il prévoyait auparavant une croissance comprise entre 2% et 6%. Le fabricant de Kronenbourg 1664 et de Tuborg n'a pas atteint les prévisions des analystes en termes de volume des ventes, de chiffre d'affaires et de bénéfices au premier semestre, en partie en raison des conditions météorologiques difficiles en Chine, son plus grand marché, où la demande de bière était déjà faible.

L'action Carlsberg a reculé de près de 2% en début de séance.

La société a toutefois indiqué qu’elle réaliserait environ 50% des synergies totales attendues de 110 millions de livres sterling (149 millions de dollars) issues de son rachat de Britvic en 2026, contre une prévision antérieure de 30% à 40%. Les partenariats avec Pepsi PEP.O — désormais la deuxième marque de Carlsberg grâce à des accords de production, de vente et de distribution — ont également stimulé la croissance. “Nous pensons effectivement que les boissons non alcoolisées constituent un moteur de croissance plus puissant que la bière”, a déclaré le directeur général Jacob Aarup-Andersen aux journalistes lors d’une conférence téléphonique, ajoutant toutefois que la bière resterait un élément clé du portefeuille de Carlsberg et que les brasseurs s’efforçaient actuellement de redynamiser cette catégorie.

LA CHINE, UN FREIN MAJEUR Selon les analystes, les performances de Carlsberg en Asie ont constitué la principale déception. Jacob Aarup-Andersen a expliqué que des conditions météorologiques extrêmes, notamment des typhons et des inondations, avaient affecté ses activités en Chine et que cet impact se ferait probablement encore sentir au troisième trimestre. Dans l’ensemble, ses résultats semestriels ont été “décevants”, a déclaré James Edwardes Jones, analyste chez RBC Capital. Carlsberg et ses concurrents ont également été touchés par des bouleversements géopolitiques, notamment la guerre menée par la Russie en Ukraine, les droits de douane américains et, plus récemment, la guerre en Iran , qui pèse davantage sur le pouvoir d’achat des consommateurs. Ces contraintes, associées à l’évolution des habitudes de consommation d’alcool, ont incité certains consommateurs à réduire leur consommation de boissons alcoolisées, obligeant les brasseurs à lutter pour augmenter des volumes de vente en berne. Carlsberg a annoncé un résultat d'exploitation de 7,45 milliards de couronnes danoises (1,15 milliard de dollars) pour le premier semestre, manquant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur 7,55 milliards de couronnes.

(1 dollar = 6,4515 couronnes danoises)

(1 dollar = 0,7383 livre sterling)