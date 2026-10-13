Les bénéfices de Wells Fargo progressent grâce à une forte croissance des prêts et aux revenus d'intérêts

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(Ajout d'un commentaire du directeur général au paragraphe 7, d'informations sur les actions au paragraphe 11)

Wells Fargo WFC.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à la croissance de son portefeuille de prêts et à la hausse des revenus d'intérêts.

La quatrième banque américaine a déclaré un résultat net de 5,95 milliards de dollars, soit 1,87 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 5,59 milliards de dollars, soit 1,66 dollar par action, à la même période de l'année précédente.

Les revenus d'intérêts nets de Wells Fargo — la différence entre ce qu'une banque gagne sur les prêts et ce qu'il verse sur les dépôts — ont augmenté de 5% pour atteindre 12,52 milliards de dollars au cours du trimestre.

La banque a pu mobiliser davantage de ses ressources depuis que la Réserve fédérale a levé le plafond réglementaire qui pesait depuis des années sur ses actifs, ce qui lui a donné une plus grande marge de manœuvre pour se positionner sur le marché des prêts.

Wells s’est appuyée sur les cartes de crédit et les prêts automobiles pour développer son portefeuille de crédits à la consommation, tirant parti de tendances de consommation favorables.

L’économie américaine est restée sur des bases solides grâce à d’importants investissements des entreprises dans l’intelligence artificielle, à la résilience des dépenses de consommation et à la relative stabilité du marché du travail.

“Bien que l’incertitude économique persiste et que le moral des consommateurs reste mitigé, nos données montrent que nos clients particuliers et professionnels se portent bien”, a déclaré le directeur général Charlie Scharf dans un communiqué.

Les banques américaines ont également bénéficié du réinvestissement d’actifs arrivés à échéance dans des instruments offrant un rendement plus élevé, ce qui a permis d’améliorer les marges globales.

Le mois dernier, le directeur financier Mike Santomassimo s’est montré optimiste quant aux prévisions de croissance des prêts de la banque pour l’année, indiquant que les tendances en matière de crédit et de dépenses restaient saines malgré les craintes que la hausse des coûts ne pèse sur le budget des ménages.

Malgré des prévisions de résultats solides, les valeurs bancaires ont récemment subi une vague de ventes, les investisseurs faisant preuve de prudence face à la perspective de nouvelles hausses des taux d’intérêt par la Réserve fédérale, qui pourraient freiner l’activité économique. L’indice KBW Bank a perdu plus de 12% par rapport à ses plus hauts niveaux d’août.

L'action de la banque reculait de 1,5% en pré-ouverture. Elle a perdu plus de 10% depuis le début de l'année jusqu'à la clôture de lundi.

Bien que les analystes s’attendent à ce que la hausse des rendements obligataires soutienne le produit net d’intérêt de Wells à court terme, l’augmentation des coûts de financement pourrait freiner la croissance économique.