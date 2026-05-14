Les bénéfices de Ryanair pourraient subir « une certaine pression » si les prix du pétrole restent élevés, selon son directeur général

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Les bénéfices de Ryanair RYA.I pourraient subir « une certaine pression » au cours de son exercice fiscal se terminant fin mars 2027 si les prix du pétrole restent élevés, a déclaré jeudi Michael O'Leary, directeur général du groupe. « Nous sommes sur le point d'annoncer lundi prochain des bénéfices de plusieurs milliards d'euros (pour l'année se terminant fin mars 2026). Nos bénéfices pourraient bien subir une légère pression au cours des 12 prochains mois si les prix du pétrole restent élevés plus longtemps », a déclaré M. O'Leary lors d'une conférence de presse au siège de la compagnie aérienne à Dublin.