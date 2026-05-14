La Chine a accepté d'acheter 200 avions Boeing, dit Trump

PHOTO DE FICHIER : Illustration du logo de Boeing
La Chine a accepté de commander 200 avions Boeing, a déclaré le président américain Donald Trump dans un extrait d'interview diffusé jeudi sur la chaîne Fox News.
Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent avait précédemment déclaré qu'il s'attendait à une annonce concernant une importante commande d'appareils Boeing lors de la visite de Donald Trump à Pékin, au cours de laquelle il s'est entretenu avec le dirigeant chinois Xi Jinping.
"Il a accepté une chose aujourd’hui : il va commander 200 avions (…) Boeing en voulait 150, ils en ont obtenu 200", a déclaré Donald Trump, selon Fox News.
L'action Boeing perd près de 5% à la suite de cette déclaration.
(Rédigé par David Ljunggren ; version française Coralie Lamarque, édité par Zhifan Liu)
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