La Chine a accepté d'acheter 200 avions Boeing, dit Trump

PHOTO DE FICHIER : Illustration du logo de Boeing

La ‌Chine a accepté de commander ​200 avions Boeing, a déclaré le président américain Donald Trump ​dans un extrait d'interview diffusé jeudi ​sur la chaîne ⁠Fox News.

Le secrétaire au ‌Trésor américain Scott Bessent avait précédemment déclaré qu'il s'attendait ​à ‌une annonce concernant une ⁠importante commande d'appareils Boeing lors de la visite de Donald ⁠Trump à ‌Pékin, au cours de ⁠laquelle il s'est entretenu ‌avec le dirigeant chinois ⁠Xi Jinping.

"Il a accepté une ⁠chose ‌aujourd’hui : il va commander 200 avions (…) ​Boeing ‌en voulait 150, ils en ont obtenu 200", ​a déclaré Donald Trump, selon Fox News.

L'action ⁠Boeing perd près de 5% à la suite de cette déclaration.

(Rédigé par David Ljunggren ; version française Coralie Lamarque, édité par ​Zhifan Liu)