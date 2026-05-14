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La Chine a accepté d'acheter 200 avions Boeing, a déclaré Trump
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 18:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations issues d'une interview de Fox News, des détails sur les actions Boeing; aucune réaction immédiate de la part de Boeing ou de la Maison Blanche)

* Les actions Boeing chutent de plus de 4 % après des informations faisant état d'une commande potentiellement plus importante d'avions de la part de la Chine

* La dernière commande importante de Boeing par la Chine remonte à 2017, dans un contexte de tensions commerciales persistantes

* Airbus a devancé Boeing en termes de livraisons en Chine depuis 2018, s'assurant ainsi la majorité des parts de marché

par David Shepardson et Dan Catchpole

La Chine a accepté de commander 200 avions de ligne Boeing BA.N , a déclaré le président américain Donald Trump à Sean Hannity de Fox News Channel dans des extraits d'une interview diffusée jeudi, marquant ainsi le premier achat par ce pays d'avions de ligne de fabrication américaine depuis près d'une décennie.

Peu de détails sur l'accord ont été immédiatement disponibles, mais l'action Boeing a chuté de plus de 4 % après la diffusion de ces commentaires. Le total était bien inférieur aux informations relayées par les médias, qui laissaient entendre que le constructeur aéronautique était sur le point de conclure un accord pour vendre 500 avions ou plus à la Chine.

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires visant à savoir si Trump faisait référence à l'ensemble de la commande de Boeing ou uniquement aux avions à fuselage étroit ou large. Boeing n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, avait déclaré plus tôt qu’il s’attendait à une annonce concernant une importante commande de Boeing lors de la visite de Trump à Pékin, au cours de laquelle il s’est entretenu avec le dirigeant chinois Xi Jinping.

“Une chose sur laquelle il s'est mis d'accord aujourd'hui, c'est qu'il va commander 200 avions... Boeing en voulait 150, ils en ont obtenu 200”, a déclaré Trump, selon Fox News, en référence à Xi.

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