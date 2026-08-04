Les bénéfices de Marathon Petroleum ont dépassé les prévisions grâce à l'essor des marges de raffinage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice trimestriel de Marathon Petroleum

MPC.N a dépassé les prévisions de Wall Street mardi, alors que les perturbations de l'approvisionnement en carburant liées à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran ont propulsé les marges de raffinage à leur plus haut niveau depuis plusieurs années.

Le premier raffineur américain a enregistré un bénéfice ajusté de 17,73 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 13,73 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.