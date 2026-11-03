Les bénéfices de Marathon dépassent les prévisions grâce à une forte hausse des marges ; l'entreprise conclut un accord de 4,2 milliards de dollars avec CVR concernant des raffineries

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(Ajoute des commentaires et des précisions sur les projets de cession tout au long du texte, et met à jour le cours de l'action)

* Marathon va céder deux raffineries à CVR

* La marge de raffinage de Marathon bondit à 45,70 dollars le baril

* Les raffineries ont fonctionné à pleine capacité, portant le débit total du troisième trimestre à 3,2 millions de barils par jour

* Trafigura signe des accords pour fournir du pétrole aux nouvelles raffineries de CVR

Marathon Petroleum MPC.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce à une forte utilisation des capacités de raffinage et à des marges élevées, soutenues par les perturbations de l'approvisionnement en carburant liées aux guerres en Iran et en Ukraine.

Le raffineur, basé à Findlay, dans l’Ohio, a également annoncé un accord visant à vendre sa raffinerie de St. Paul Park, dans le Minnesota, et celle de Mandan, dans le Dakota du Nord, à CVR Energy CVI.N , contrôlée par Carl Icahn, pour 4,2 milliards de dollars.

L'action Marathon a reculé d'environ 0,5 % dans l'après-midi.

La guerre en Iran a perturbé les flux pétroliers transitant par le détroit d’Ormuz, tandis que les attaques contre les infrastructures énergétiques au Moyen-Orient et en Russie ont resserré l’offre de carburants, faisant grimper les prix des produits raffinés par rapport à ceux du brut.

PROJETS DE CESSION

Marathon percevra 3,45 milliards de dollars pour la vente de deux raffineries, tandis que sa filiale spécialisée dans les activités intermédiaires, MPLX MPLX.N , recevra 750 millions de dollars pour les infrastructures associées.

Ces raffineries ont une capacité combinée de traitement du brut de 177.000 barils par jour.

La société prévoit de réinvestir le produit de la vente dans des opportunités situées principalement le long de la côte américaine du golfe du Mexique, a déclaré la directrice générale Maryann Mannen lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs.

Le négociant en matières premières Trafigura a indiqué avoir signé des accords stratégiques avec CVR afin de soutenir son projet d’acquisition des deux raffineries, devenant ainsi leur fournisseur exclusif de pétrole brut.

La marge trimestrielle de raffinage et de commercialisation du raffineur a plus que doublé pour atteindre 45,70 dollars par baril.

Son taux d’utilisation des capacités de traitement du brut s’est établi à 100 %, avec un débit de 3,2 millions de barils par jour, contre un taux d’utilisation de 95 % et un débit de 3 millions de barils par jour un an plus tôt.

Pour le quatrième trimestre, Marathon prévoit un débit total de ses raffineries de 3,08 millions de barils par jour.

Le premier raffineur américain a réalisé un bénéfice ajusté de 26,93 dollars par action, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 24,47 dollars, selon LSEG.

Marathon a redistribué 3,3 milliards de dollars à ses actionnaires au cours du trimestre, a augmenté son dividende trimestriel de 10 % et a porté sa capacité de rachat d'actions à 8,1 milliards de dollars grâce à une autorisation supplémentaire de 5 milliards de dollars.